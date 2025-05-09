Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: день, огда можно начинать любые новые дела

Гороскоп на 10 ма / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Активность и стремительность, которые будет отличать каждого из нас в это время, позволит свернуть горы, но — при одном условии: важно тратить силы только на то, что действительно важно и нужно, а все остальное лучше отложить на потом — в противном случае можно очень быстро потерять силы и сойти с дистанции.

Овен

К крупному денежному поступлению, которое возможно в этот день, рекомендуется отнестись крайне ответственно — значительную его часть необходимо, не потратив, отложить на непредвиденные расходы.

Телец

Можно — и нужно! — закладывать позитивную программу на ближайшее будущее: воспользуйтесь благоприятными обстоятельствами, а заодно и бурную фантазию, чтобы улучшить свою жизненную ситуацию.

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Близнецы

Чем больше добра вы в этот день сделаете окружающим вас людям, тем быстрее оно вернется к вам в виде бумеранга в объеме, значительно превосходящие изначальные, так что не стоит скромничать.

Рак

Единственный способ благополучно пережить непростой для вас день — с самого утра настраиваться на хорошее, это тот случай, когда пресловутое, но, тем не менее, действующее позитивное мышление даст реальные результаты.

Лев

В этот день можно начинать — или планировать долгожданный, ремонт — например, разрабатывать дизайн-проект, составлять смету и прицениваться к строительным материалам, которые вас устраивают.

Дева

Приняв важное решение, над которым вы давно раздумывали, постарайтесь не откладывать действия по его реализации на потом, иначе предназначенная для этого энергия будет потрачена впустую.

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Весы

Шанс значительно улучшить свое финансовое положение, который выпадет в этот день, ни в коем случае нельзя упускать — в ближайшем обозримом будущем такое удачное стечение обстоятельств вряд ли повторится.

Скорпион

День не подходит для раздумий, и раскачки: осознав, к какой цели нужно идти, постарайтесь действовать активно и без сомнений в своих силах — они, скорее всего, будут с непреодолимой силой тянуть вас назад.

Стрелец

Изменить свою жизнь к лучшему смогут только те из вас, кто готов долго и упорно работать на результат — с неба на голову никакие блага в это время никому на голову не свалятся, не стоит даже мечтать об этом.

Козерог

Пришло время вернуться к делам, которые некоторое время назад вы отложили за бесперспективностью, теперь вы сможете посмотреть на них под другим — более понятным вам — углом зрения.

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Водолей

В последнее время вы стали меньше внимания уделять своему внешнему виду — похоже, пришла пора поработать над своим имиджем, для чего важно устроить шопинг — покупки окажутся более чем удачными.

Рыбы

Даже самый непродолжительный и незначительный разговор с кем-то из друзей или знакомых может раскрыть глаза как на самого человека, так и на его к вам истинное отношение — примите факты к сведению.

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