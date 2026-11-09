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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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290
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда не нужно ввязываться в финансовые операции

День, когда необходимо воплощать в жизнь только действительно грандиозные проекты, не размениваясь на мелочи.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний лист

Осенний лист / © Credits

Поставив цель, нужно идти к ней, невзирая ни на какие препятствия: при такой решимости они буквально рассыплются на части.

Нежелательно ввязываться в серьезные финансовые операции и делать крупные покупки — они вряд ли порадуют, так что лучше отложить их на пару дней.

Овен

Крупные денежные преступления, которые возможны в этот день, не стоит тратить сразу: необходимо распределить полученную сумму на длительное время, иначе трудно будет благополучно дожить до следующих выплат.

Телец

Эмоции, которые будут бурлить в этот день, необходимо направлять не на выяснение отношений с окружающими вас людьми, а на какое-нибудь во всех отношениях полезное дело — например, на уборку в доме.

Близнецы

Плохое настроение, которое может омрачать этот день, не стоит срывать на тех, кто находится рядом: они точно не виноваты в том, что сегодня вы встали не с той ноги.

Рак

День благоприятен для подписания важных договоров и заключения рассчитанных на перспективу, серьезных финансовых сделок — вы не успеете оглянуться, как они начнут приносить солидные дивиденды.

Лев

Свидание с близким человеком, даже если оно было назначено заранее, желательно перенести на другой день, в противном случае мелкая ссора под влиянием энергий дня может привести к серьезному конфликту, урегулировать который будет непросто.

Дева

Работая с утра, не покладая рук, помните о необходимости соблюдать режим труда и отдыха: вторую половину дня звезды советуют посвятить расслаблению и релаксу, иначе их усталость не даст им работать дальше.

Весы

В случае необходимости друзья и знакомые охотно придут вам на помощь, но могут тонко намекнуть на то, что долг платежом красен, поэтому лучше справляться с проблемами самостоятельно, без чьего-либо участия.

Скорпион

Выясняя отношения с окружающими, рискуете рассориться с близкими людьми или коллегами, поэтому сегодня лучше отказаться от общения с ними, да и вообще провести день в одиночестве и уединении.

Стрелец

Не стоит набрасывать на работу, иначе можно подорвать свои силы, которые ив это время и так стремятся к нулю, и надолго потерять работоспособность, так что сегодня важно побольше отдыхать.

Козерог

Повторение когда-то произошедшей ситуации или появление человека из прошлого даны для того, чтобы исправить ошибки, совершенные энное время назад — надеяться на то, что удастся второй раз войти в одну и ту же воду, не стоит.

Водолей

Пришло время решать, продолжать ли зашедшие в тупик отношения, которые в последнее время не доставляют ничего, кроме неприятностей, или завершить их, пока они не перешли в критическую стадию.

Рыбы

Столкнувшись с агрессивным отношением кого-то из окружающих — неважно, знаком вам этот человек или нет — постарайтесь спустить неприятную ситуацию на тормозах, иначе она может стать непредсказуемой.

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