Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить благородство

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить благородство

День, когда каждый человек может почувствовать себя благородным и великодушным.

Чтобы стать таковым, необходимо совершать соответствующие поступки: делать только добро (сделанное в это время зло непременно вернется бумерангом), никого не осуждать и не обманывать, выступать на стороне справедливости и приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Загаданное в этот день желание обязательно сбудется.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 ноября для Овнов

Сила слов, произнесенных в это время будет настолько велика, что они, будучи произнесенными, практически сразу материализуются: стоит воспользоваться этим, произнеся вслух заветное желание.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 ноября для Тельцов

Необходимо держать под контролем эмоции: дав им возможность вырваться наружу, вы уже не сможете остановить поток негатива, который испытаете по отношению к окружающим, а это может быть опасным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 ноября для Близнецов

Тем, кто хочет продвинуться по карьерной лестнице, именно сегодня необходимо показать непосредственному начальству, на что вы способны, в противном случае заветная должность "уплывет" к кому-нибудь другому.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 ноября для Раков

Каким бы продуктивным в профессиональном плане ни будет нынешний день, вечер необходимо посвятить отдыху – точнее, встрече с друзьями или родственниками, тут уж каждый волен выбирать компанию самостоятельно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 ноября для Львов

Наиболее успешно день пройдет у тех, кто заранее распланирует его и будет твердо придерживаться плана, а иначе можно будет "утонуть" в количестве дел, причем не самых нужных и важных.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 ноября для Дев

День благоприятен для разговоров с начальством, особенно если ваша цель – намекнуть на увеличение заработной платы, которую вы, работая за двоих, давно заслужили, так что не стоит скромничать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 ноября для Весов

Работа над любым – даже очень сложным – проектом будет продвигаться очень легко, стоит воспользоваться этим свойством нынешнего дня и заняться делом, к которому вы раньше не могли подступиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 ноября для Скорпионов

Не стоит поддаваться соблазну едко подшутить над кем-нибудь из окружающих вас людей: скорее всего, человек не только не оценит ваше чувство юмора, но и затаит на вас серьезную обиду.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 ноября для Стрельцов

Идеи, которые вы будете генерировать сегодня, окажутся на редкость продуктивными, поэтому крайне важно донести их до непосредственного начальства – оно обязательно оценит ваши рационализаторские способности.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 ноября для Козерогов

День, когда нельзя никому желать зла – ни на словах, ни в мыслях, даже если человек, в адрес которого вы решите его направить, всерьез обидел или задел вас: посулите ему добра и вы удивитесь результату.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 ноября для Водолеев

Энергию, которая сегодня будет – в буквальном смысле этого слова – бить через край, необходимо направить в "мирное русло": на решение важных профессиональных и бытовых вопросов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 ноября для Рыб

День необходимо провести на волне позитивных эмоций, основой для которых станет доброе расположение духа, которое будет сопутствовать вам с самого утра – постарайтесь не изменять ему.

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