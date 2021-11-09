Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить благородство

День, когда каждый человек может почувствовать себя благородным и великодушным.
Чтобы стать таковым, необходимо совершать соответствующие поступки: делать только добро (сделанное в это время зло непременно вернется бумерангом), никого не осуждать и не обманывать, выступать на стороне справедливости и приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Загаданное в этот день желание обязательно сбудется.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 ноября для Овнов
Сила слов, произнесенных в это время будет настолько велика, что они, будучи произнесенными, практически сразу материализуются: стоит воспользоваться этим, произнеся вслух заветное желание.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 ноября для Тельцов
Необходимо держать под контролем эмоции: дав им возможность вырваться наружу, вы уже не сможете остановить поток негатива, который испытаете по отношению к окружающим, а это может быть опасным.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 ноября для Близнецов
Тем, кто хочет продвинуться по карьерной лестнице, именно сегодня необходимо показать непосредственному начальству, на что вы способны, в противном случае заветная должность "уплывет" к кому-нибудь другому.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 ноября для Раков
Каким бы продуктивным в профессиональном плане ни будет нынешний день, вечер необходимо посвятить отдыху – точнее, встрече с друзьями или родственниками, тут уж каждый волен выбирать компанию самостоятельно.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 ноября для Львов
Наиболее успешно день пройдет у тех, кто заранее распланирует его и будет твердо придерживаться плана, а иначе можно будет "утонуть" в количестве дел, причем не самых нужных и важных.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 ноября для Дев
День благоприятен для разговоров с начальством, особенно если ваша цель – намекнуть на увеличение заработной платы, которую вы, работая за двоих, давно заслужили, так что не стоит скромничать.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 ноября для Весов
Работа над любым – даже очень сложным – проектом будет продвигаться очень легко, стоит воспользоваться этим свойством нынешнего дня и заняться делом, к которому вы раньше не могли подступиться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 ноября для Скорпионов
Не стоит поддаваться соблазну едко подшутить над кем-нибудь из окружающих вас людей: скорее всего, человек не только не оценит ваше чувство юмора, но и затаит на вас серьезную обиду.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 ноября для Стрельцов
Идеи, которые вы будете генерировать сегодня, окажутся на редкость продуктивными, поэтому крайне важно донести их до непосредственного начальства – оно обязательно оценит ваши рационализаторские способности.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 ноября для Козерогов
День, когда нельзя никому желать зла – ни на словах, ни в мыслях, даже если человек, в адрес которого вы решите его направить, всерьез обидел или задел вас: посулите ему добра и вы удивитесь результату.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 ноября для Водолеев
Энергию, которая сегодня будет – в буквальном смысле этого слова – бить через край, необходимо направить в "мирное русло": на решение важных профессиональных и бытовых вопросов.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 ноября для Рыб
День необходимо провести на волне позитивных эмоций, основой для которых станет доброе расположение духа, которое будет сопутствовать вам с самого утра – постарайтесь не изменять ему.
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