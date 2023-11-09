Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда решаются все проблемы

День, когда решаются любые проблемы, главное – смело, не теряя времени, приступать к их урегулированию.

Несмотря на пятницу нужно ставить перед собой амбициозные цели и работать, приближая их достижение. Также в это время могут раскрываться самые сокровенные тайны – причем как свои, так и чужие, поэтому нужно сделать все для того, чтобы ни те, ни чужие не стали достоянием широкой общественности – это чревато неприятностями.

Овен

Можно проводить любые финансовые операции, но особенно успешными окажутся манипуляции с недвижимостью, вне зависимости от того, что вы собираетесь с ней делать – продавать или покупать.

Телец

Не стоит реагировать на провокации, на которые сегодня будут щедры окружающие вас люди: их цель – "подпитаться" вашей энергией, поэтому не стоит давать им такой возможности.

Близнецы

Нежелательно – если, конечно, вы не Юлий Цезарь – браться за решение нескольких профессиональных и бытовых задач сразу: выберите одну, самую важную, а остальными займетесь позже.

Рак

Не стоит выяснять отношения с друзьями и близкими: "достучатся" до них вам сегодня все равно не удастся, а вот испорченные нервы вряд ли позитивно скажутся на настроении и, как следствие, на работе.

Лев

Ваш день сегодня должен быть посвящен наведению порядка – причем касается это не только жилья, хотя начать стоит именно с него: как известно, идеально сложенные вещи в шкафах приводят в такое же состояние мысли.

Дева

Общаясь с неприятными вам людьми, постарайтесь найти в них что-то хорошее, как бы глубоко они это ни запрятали: такой подход позволит найти общий язык и наладить отношения с любым недоброжелателем.

Весы

День подходит для примирения с человеком, с которым вы поссорились энное время назад, и все это время думали о том, как наладить с ним отношения: сегодня для этого сложатся благоприятные обстоятельства.

Скорпион

День – если, разумеется, у вас есть такая возможность, лучше провести дома: его уют окажет на вас морально-терапевтическое воздействие, а уединение настроит вас на решение существующих в вашей жизни проблем.

Стрелец

Главным врагом для вас сегодня может стать ваш собственный характер, дав волю которому, вы можете поссориться с близким и действительно дорогим вам человеком – постарайтесь вовремя притормозить.

Козерог

Профессиональный вопрос решится как будто бы сам собой, когда вы перестанете биться над его разгадкой и просто "отпустите" ее: снизив важность проблемы, вы тут же получите правильный ответ.

Водолей

От навязчивых мыслей, которые могут одолеть вас сегодня, поможет работа: днем нужно сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей, а вечером – на домашних хлопотах.

Рыбы

Нынешний день – благо, на календаре пятница – благоприятен для укрепления семейных отношений: почему бы вам вечером не пригласить близких людей на чай – за столом можно о многом поговорить.

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