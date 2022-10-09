Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день, когда будет трудно сопротивляться соблазнам

День, когда соблазны подстерегают человека со всех сторон, – противостоять им будет трудно, но можно и нужно.

Неважно, какого рода будет искушение, которому придется противостоять, главное, его преодолеть – в противном случае с последствиями своей слабости придется сталкиваться еще долгое время. Так, лишний кусок торта не лучшим образом отразится не только на фигуре, но и на самооценке, да и приводить себя в норму придется долго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 октября для Овнов

Будьте максимально внимательными к людям, которые вас окружают: велика вероятность того, что один из них сегодня очень вас удивит – скорее всего, он окажется совсем не таким, каким вы привыкли его считать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 октября для Тельцов

Особого внимания сегодня потребуют дети: чтобы они не попали под чужое – скорее всего, недоброе – влияние, необходимо следить за тем, как они проводят время: куда ходят, с кем встречаются.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 октября для Близнецов

Не поддавайтесь лени, которая будет одолевать вас с самого утра: возможно, заставить себя действовать с повышенным энтузиазмом вам и не удастся, но хотя бы заняться рутинной работой можно и нужно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 октября для Раков

Лучшим занятием для вас сегодня должна стать благотворительность: она отвлечет вас от грустных мыслей, которые могут одолевать вас в это время: помощь другим – прекрасная возможность понять, что им хуже, чем вам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 октября для Львов

Поставив перед собой важную профессиональную цель, идите к ней, не отвлекаясь на второстепенные дела, в противном случае, подводя итоги дня, вы поймете, что не успели сделать ровным счетом ничего.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 октября для Дев

От советов окружающих, даже если речь идет о людях, которым вы доверяете целиком и полностью, сегодня необходимо отказаться: возьмите ответственность за важное решение на себя, тогда и сожалеть не придется.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 октября для Весов

День не принесет особых достижений в профессиональном плане – на них у вас элементарно не хватит сил, поэтому займитесь тем, до чего обычно не доходят руки – например, наведите порядок в документах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 октября для Скорпионов

Отправиться сегодня на шопинг – не лучшая идея: вам может изменить ваш вкус, в результате чего вы станете обладателем вещей, на которые бы в другое время и не взглянули, так что обходите магазины стороной.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 октября для Стрельцов

Будьте внимательны к замечаниям, которые сделает вам сегодня кто-то из близких людей: в их словах будет зерно истины – он лучше вас видит и понимает, что именно в вашем поведении обязательно нужно исправить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 октября для Козерогов

Негативную энергетику, которая "накроет" вас с самого утра, необходимо направить в мирное русло – на решение профессиональных задач, в противном случае день можно будет считать прожитым впустую.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 октября для Водолеев

Преодолеть многочисленные соблазны этого дня поможет силы воли, если же вы ее не задействуете, не удивляйтесь тому, что впоследствии очень долго будете ругать себя за совершенные ошибки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 октября для Рыб

День, когда особенно важно следить за тем, что и кому вы говорите: неосторожное слово, высказанное в адрес важного для вас человека, может запустить целую цепочку неприятных событий.

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