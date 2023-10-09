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Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки Судьбы

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки Судьбы

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда нежелательно приниматься за новые – важные – проекты, поскольку они успеха иметь не будут. 

Однако это не значит, что нужно бездельничать. Сегодня особенно важно не оставлять усилий, начатых ранее: даже небольшие шаги, сделанные в это время, приблизят к поставленной цели и будет по достоинству оценено Вселенная, которая любит тех, кто последовательно и упорно делает свое дело, и всячески помогает им. Важно также обращать внимание на знаки Судьбы, которые могут попадаться практически повсеместно. 

Овен 

Нельзя вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если одна из сторон вас об этом попросит: как обычно бывает в таких случаях, люди потом помирятся, а вы останетесь виноватыми и для тех, и для других. 

Телец 

Переделать другого человека практически невозможно, поэтому не стоит пытаться откорректировать поведение кого-либо из близких вам людей – лучше принять его таким, какой он есть. 

Близнецы 

Если вам кажется, что в последнее время что-то в вашей жизни идет не так, воспользуйтесь нынешним днем для того, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, какие причины к ней привели. 

Рак 

Звезды рекомендуют вам прислушаться к своим внутренним ощущениям – если они будут настойчиво намекать вам на нежелание что-либо делать, прислушайтесь к их мнению и отдохните. 

Лев 

День, когда нежелательно «высовываться»: став более заметным на фоне общей массы человек рискует в первую очередь получить порцию неприятностей, так что лучше не выделяться. 

Дева 

Звезды советуют обратить внимание на сон, который приснится вам этой ночью: в нем может содержаться подсказка относительно того, как действовать в беспокоящей вас жизненной ситуации. 

Весы 

Несмотря на лень, которая может одолеть вас с самого утра, необходимо заставить себя двигаться хотя бы потихоньку, шаг за шагом – постепенно охота действовать появится и день пройдет в результативном режиме. 

Скорпион 

Нежелательно планировать на этот день серьезные проекты – как профессиональные, так и хозяйственно-бытовые, ладиться они все равно не будут, поэтому нужно довести до ума старые, «зависшие» дела. 

Стрелец 

Не самый благоприятный день для финансовых операций, особенно если речь идет о вложении в какое-нибудь предприятие крупных денежных сумм – оно наверняка прогорит, а вы потеряете все, что потратили. 

Козерог 

День благоприятен для бытовых хлопот – самое время заняться делами, которые вы долго откладывали на потом: сделать генеральную уборку, навести порядок в шкафах или обустроиться на новом месте. 

Водолей 

Переутомившись, не отказывайтесь от деятельности вообще – просто смените ее род, это позволит вам, как ни странно это прозвучит, восстановить силы – особенно если вы займетесь любимым занятием. 

Рыбы 

Пришла пора вспомнить о проектах, которые вы в свое время задвинули в долгий ящик – теперь для их воплощения в жизнь сложатся максимально благоприятные обстоятельства, не стоит их упускать. 

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Дата публикации
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