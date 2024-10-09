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Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас могут атаковать страхи

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас могут атаковать страхи

Фото: Credits

День, когда нас могут атаковать страхи, тревоги и опасения, делая нашу жизнь напряженной, а нас самих – раздражительными и даже агрессивными. 

Улучшить настроение – а значит, и энергетику дня – можно, сосредоточившись на том, что вызывает у нас позитивные эмоции: любимом деле– как работе, так и хобби, общении с приятными людьми, искусстве – как в реале, так и онлайн. Главное, чтобы запаса положительных ощущений хватило до завтрашнего дня, когда влияние Луны сменит знак минус на плюс. 

Овен 

Недомогание, которые вы можете почувствовать, скорее всего, связано с зашлакованностью организма, поэтому необходимо заняться его очищением – детокс-меню и SPA-процедуры дадут хороший результат. 

Телец 

Выясняя отношения с близким человеком, не стоит заходить слишком далеко – нужно оставить пути для отступления и, как следствие, примирения, в противном случае рискуете довести конфликт до критической точки. 

Близнецы 

Раздражительность, которую вы сегодня можете почувствовать с самого утра, мягко говоря, не самым лучшим образом скажется как на отношениях с близкими людьми – особенно детьми подросткового возраста. 

Рак 

День, когда, чем бы вы ни занимались, не стоит выделяться на общем фоне: велика вероятность того, что начальство, будучи в плохом настроении, будет искать, на ком бы совать зло, остановится на вас – лучше держаться в тени. 

Лев 

На работе необходимо четко очертить свои служебные обязанности и не взваливать на себя еще и чужие: на благодарность в таком случае рассчитывать не стоит, зато любую ошибку поставят вам в вину. 

Дева 

Постарайтесь не срывать зло на тех, чья вина состоит только в том, что они находятся с вами рядом – плохое настроение, которое сегодня может вас одолевать, нужно «лечить» активной трудовой деятельностью. 

Весы 

Представители вашего знака часто демонстрируют свои дипломатические таланты, пытаясь примирить конфликтующих друзей или знакомых – сегодня ничего кроме неприятностей лично для вас это не принесет. 

Скорпион 

Помогая всем, кто вас об этом попросит, не забывайте и о собственных интересах: будучи выжатыми как лимон – как в моральном, так и в физическом смысле, вы не сможете и впредь творить добро. 

Стрелец 

Тем, кто хочет добиться серьезных результатов в профессиональном и финансовом плане, необходимо действовать: мечты, конечно, дело хорошее, но, не приложив усилий, вы вряд ли получите желаемое. 

Козерог 

Любой душевный негатив можно нейтрализовать не только при помощи работы, что является для вас делом обыденным, но и посредством домашних хлопот: трудно грустить в доме, где чисто и пахнет выпечкой. 

Водолей 

Что бы с вами сегодня ни происходило – не удивляйтесь: поскольку черная полоса обязательно должна смениться белой, приятные события – закономерны, можно сказать, что вы их заслужили. 

Рыбы 

Какие бы ошибки вы ни совершили, не стоит делать их поводом для самокритики: положение вы таким образом не исправите, а вот понизить самооценку, что приведет к новым промахам, можете вполне. 

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