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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
193
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день, когда стоит уделять внимание личной жизни

День мощной энергетики, которую звезды рекомендуют направить на важные — обязательно созидательные — процессы, которые в субботу будет касаться дома и быта.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний натюрморт

Осенний натюрморт / © Credits

Но особое внимание стоит уделить личной жизни — именно в ней сейчас будут происходить самые важные и интересные процессы.

Можно — и нужно — налаживать отношения с друзьями и — особенно! — любимыми людьми, назначать романтические свидания и вечеринки, делать подарки и устраивать сюрпризы.

Овен

День благоприятен для посещения своего парикмахера: вместе с отросшими волосами вам удастся избавится от негатива, который был накоплен к течение длительного времени, и это поможет улучить жизнь, а, возможно, и открыть в ней новую страницу.

Телец

День — как и положено в входной — желательно посвятить отдыху: прогуляться на свежем воздухе, заняться посильным видом спорта — это позволит восстановить иссякающие силы и накопить энергию, которая понадобится вам уже в начале следующей рабочей недели.

Близнецы

На сегодняшний день — и особенно вечер — не только можно, но и нужно назначать романтическое свидание с любимым человеком или встречи с друзьями — особенно с теми, кого вы давно не видели: в любом случае встреча принесет максимум удовольствия.

Рак

Если вы, несмотря на выходной, решите взяться за работу над новым профессиональным проектом, у вас, скорее всего, ничего не получится — вы только даром потратите время, которое можно — и нужно — потратить на отдых и восстановление сил — как физических, так и моральных.

Лев

Чем бы вы ни решили заняться в этот выходной — решением профессиональных вопросов или хозяйственно-бытовыми хлопотами, постарайтесь не переутомляться, помните: работа работой, а о полноценном отдыхе — тем более, в это время — тоже забывать нельзя.

Дева

Нынешний день — особенно с учетом того, что на календаре выходной — звезды советуют посвятить заботе о самих себе: необходимо отдохнуть — принять ванну, погулять а свежем воздухе и заняться любимым делом — организм обязательно скажет вам за это спасибо.

Весы

Нынешний выходной день — благоприятное время для того, чтобы проанализировать профессиональную деятельность последнего времени, отыскать совершенные ошибки, если таковые есть, и подумать, каким образом их обязательно можно — и нужно — исправить.

Скорпион

Нынешний день благоприятен для истории вашей семьи: можно, например, завести новую семейную традицию: какой она будет, зависит только от вас, главное, чтобы в ней обязательно была задействована все члены вашей семьи, включая как самых маленьких, так и пожилых.

Стрелец

Общаться с окружающими людьми — как в реальном, так и в виртуальном режиме — нужно как можно меньше: пустые разговоры, не имеющие какой-то конкретной цели, отнимут у вас массу энергии, необходимой для достижения более важных и полезных целей.

Козерог

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — не стоит гнаться за всеми «зайцами» — то есть, делами сразу, пытаясь успеть переделать все домашние дела, а заодно подготовиться к рабочим будням: одно направление в любом случае будет страдать, так что лучше выбрать одно направление.

Водолей

Получить дополнительный заряд энергии, который уже на следующей неделе поможет вам осилить многочисленные — и трудоемкие — рабочие задачи, можно будет, пообщавшись с лучшим другом или подругой — это принесет необходимые в это время позитивные эмоции.

Рыбы

Ни в коем случае нельзя упускайте шанс улучшить отношения с близкими людьми, который неожиданно представится вам сегодня: желательно погулять вместе в живописном осеннем парке, а потом устроить семейный ужин.

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