- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 351
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день, когда удача будет способствовать активным действиям
День, когда можно воплощать в жизнь любые — даже самые масштабные — идеи: условия для этого сложатся максимально благоприятные.
В это время также меняется отношение к окружающему миру и находящимся рядом людям с резко негативного на позитивный: а в вопросах, которые еще вчера казались безнадежными, сегодня появится луч света и, соответственно, надежды на их благополучное разрешение.
Удача будет способствовать тем, кто действует, а не рассчитывает на манну небесную.
Овен
Главное «оружие», которая поможет в решение любых вопросов, вера в себя и свои силы — без нее вам, скорее всего, сегодня даже самые простые задачи решить не удастся, не говоря уже о более серьезных делах.
Телец
Приниматься за новые дела можно только тогда, когда будут завершены и окончательно «закрыты» старые, в противном случае ничего добиться не удастся — «хвосты» будут тянуть назад и ничего не дадут сделать.
Близнецы
Добиться поставленной профессиональной цели позволит разработанные заранее тактика и стратегия, поэтому стоит потратить время и определиться с тем, какими силами и средствами вы будете достигать желаемого.
Рак
Инициатива в этот день будет всячески приветствоваться, как начальством, так и звездами, поэтому можно, не опасаясь чужой критики, проявлять ее — причем не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни.
Лев
Неожиданные, но вполне заслуженные финансовые поступления позволят решить накопившиеся проблемы материального рода, а заодно и порадовать себя пусть небольшим, но очень приятным приобретением.
Дева
В последнее время вы ударно поработали, поэтому нынешний день, тем более что рабочая неделя движется к финалу, можно и нужно посвятить отдыху, под которым, впрочем, можно понимать смену рода деятельности.
Весы
Велика вероятность стать жертвой обмана, причем предоставить вам ложные сведения могут как коллеги, так и близкие люди, в результате чего даже небольшая ложь может стать причиной серьезных проблем.
Скорпион
В том, что риск — благородное дело, сегодня вам удастся убедиться на собственном опыте: главное, предпринимая решительные действия, все-таки просчитать свои шаги наперед и представлять их конечный итог.
Стрелец
Сегодня можно приниматься за любое — даже очень сложное — дело: удача будет на вашей стороне, и вы сможете с ним справиться, особенно если вы — совершенно некстати — не начнете сомневаться в своих силах.
Козерог
Нынешний день благоприятен для любых переговоров — как делового, так и личного свойства: собеседники легко пойдут навстречу и поддержат любые ваши предложения — даже те, о которых вчера и слышать не хотели.
Водолей
Креативные идеи будут приходить вам в голову в таком количестве, что только успевай записывать — причем применить их можно будет даже в самых далеких от творчества — например, технических — областях.
Рыбы
Даже если близкие люди будут испытывать ваше терпение, необходимо держать себя в руках и не реагировать на их слова и поступки — ссора, последовавшая в результате, вам сейчас — впрочем, как всегда — не нужна.
