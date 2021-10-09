Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей и ясновидения

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей и ясновидения

День усиления умственных и интеллектуальных особенностей.

Успех ждет тех, кто занимается научной, литературной и аналитической деятельностью, журналистикой, архитектурой и дизайном, но и представители других профессий в загоне не останутся. В это время также могут открыться способности к ясновидению – не стоит пренебрегать шансом узнать свою судьбу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 октября для Овнов

Несмотря на то, что люди в этот день не обижаются на замечания в свой адрес, критиковать всех без разбора все же не стоит – а вдруг вы ошибаетесь и человек не заслуживает такой реакции с вашей стороны?

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 октября для Тельцов

Откажитесь от надменной манеры поведения и желания поучать и наставлять окружающих на путь истинный – вряд ли они оценят такую пренебрежительную "заботу" о них по достоинству.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 октября для Близнецов

Если нет возможности провести весь день на природе, постарайтесь отправиться в ближайший от вас лес или водоем сразу же после обеда – вы получите мощный заряд энергии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 октября для Раков

Взаимное непонимание, возникшее в последнее время в отношениях с близким человеком, можно разрешить, просто поговорив по душам – вы и сами удивитесь, как легко установить мир в семье.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 октября для Львов

День – благо, он выходной – желательно провести с родными людьми – и у вас, и у них накопилось много интересных тем для обсуждения, к тому же, общаясь, вы сможете отдохнуть душой.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 октября для Дев

На редкость результативный день, когда, несмотря на выходной, удастся не только завершить отложенные дела, но и выполнить много новых задач, наверстав упущенное.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 октября для Весов

День благоприятен для решительных шагов в личной жизни: если вы давно собирались сделать предложение руки и сердца близкому человеку или, наоборот, расстаться с ним, ваше время пришло.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 октября для Скорпионов

Ответить на важный вопрос, который не дает вам покоя в последнее время, дадут знаки, посылаемые сверху, чтобы прояснить ситуацию: будьте внимательны ко всему, что увидите и услышите.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 октября для Стрельцов

Хороший день для общения с пожилыми родственниками: в благодарность за уделенное им время и внимание они поделятся с вами важной информацией, которая пригодится вам в личной жизни.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 октября для Козерогов

Никто из близких не удивится, если вы решите посвятить воскресенье работе, возможно, именно поэтому дела будут продвигаться легко, как будто бы по маслу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 октября для Водолеев

Не стоит обращать внимания на мелкие неприятности, которые могут произойти в этот день, – уже завтра вы о них не вспомните, так стоит ли тратить на них свои нервные клетки?

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 октября для Рыб

Если вы кому-то должны, постарайтесь сегодня закрыть – или хотя бы начать закрывать – свой долг: в таком случае ваша "кредитная история" с точки зрения кармических процессов окажется положительной.

Гороскопы на октябрь 2021:

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