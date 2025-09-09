- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1409
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть в паутину зла
День, когда зло, подобно пауку, плетет свою паутину, в которую можно попасть из-за неосторожности или беспечности.
Особенно внимательными нужно быть в отношении новых знакомых: человек, на первый взгляд кажущийся симпатичным и обаятельным, на деле может оказаться опасным манипулятором, в общении с которым необходимо соблюдать максимальную осторожность.
Овен
Делиться своими тайнами и секретами в этот день можно только с теми, кому вы безоговорочно доверяете — друзьям или родным, остальных необходимо — хотя бы на время — вывести за круг общения.
Телец
Самое востребованное качество, которое представителям вашего знака нужно проявить в этот день — умение держать себя в руках: если дать эмоциям волю, они накроют с головой и вас, и тех, кто вас окружает.
Близнецы
Любые — и, особенно, деловые — переговоры настоятельно рекомендуется перенести на другой день — сегодня все равно договориться ни о чем не удастся, только даром потратите драгоценное время и силы.
Рак
Нейтрализовать негатив, осевший за последнее время в вашем доме, можно, затеяв генеральную уборку: при этом нужно не только вымыть полы, но и, перебрав вещи, вынести на помойку то, чем вы давно не пользуетесь.
Лев
Нехватка энергетики, которую вы можете испытывать в этот день, не даст возможности замахнуться на серьезные профессиональные достижения, лучше сосредоточиться на мелких делах — они тоже требуют внимания.
Дева
Финансовые операции для представителей вашего знака в это время находятся под строжайшим запретом: не стоит не только осуществлять какие-либо платежи, но и вообще брать деньги в руки.
Весы
Несмотря на присущую представителям вашего знака интеллигентность и мягкость, найдите в себе силы дать отпор тем, кто захочет сесть вам на голову, — в противном случае, придется идти у них на поводу.
Скорпион
Не стоит руководствоваться чужим мнением, даже если на первый взгляд оно покажется вам не лишенным здравого смысла, — в этот день, как, впрочем, и в любой другой, рекомендуется жить исключительно собственным умом.
Стрелец
Как бы вам ни хотелось помочь кому-то из знакомых, просто перенесите «операцию» по его спасению на другое время — скорее всего, выяснится, что обратиться к вам его = увы! — заставили корыстные побуждения.
Козерог
Девиз дня для представителей вашего знака гласит: осторожность превыше всего — не разговаривайте с незнакомцами, не ходите по плохо освещенным улицам в темное время суток и не открывайте дверь, если никого не ждете.
Водолей
Не вступайте в споры, не ссорьтесь и не встревайте в конфликты, даже если повод для противостояния покажется вам весомым — энергическую брешь, которую вы в результате получите, очень долго не удастся «залатать».
Рыбы
Не стоит никому давать необдуманных обещаний, скорее всего, вы не сможете их выполнить, и в результате, заработаете репутацию человека, которому нельзя доверять — вряд ли она поможет вам впредь вести дела.
