Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть в паутину зла

Особенно внимательными нужно быть в отношении новых знакомых: человек, на первый взгляд кажущийся симпатичным и обаятельным, на деле может оказаться опасным манипулятором, в общении с которым необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Овен

Делиться своими тайнами и секретами в этот день можно только с теми, кому вы безоговорочно доверяете — друзьям или родным, остальных необходимо — хотя бы на время — вывести за круг общения.

Телец

Самое востребованное качество, которое представителям вашего знака нужно проявить в этот день — умение держать себя в руках: если дать эмоциям волю, они накроют с головой и вас, и тех, кто вас окружает.

Близнецы

Любые — и, особенно, деловые — переговоры настоятельно рекомендуется перенести на другой день — сегодня все равно договориться ни о чем не удастся, только даром потратите драгоценное время и силы.

Рак

Нейтрализовать негатив, осевший за последнее время в вашем доме, можно, затеяв генеральную уборку: при этом нужно не только вымыть полы, но и, перебрав вещи, вынести на помойку то, чем вы давно не пользуетесь.

Лев

Нехватка энергетики, которую вы можете испытывать в этот день, не даст возможности замахнуться на серьезные профессиональные достижения, лучше сосредоточиться на мелких делах — они тоже требуют внимания.

Дева

Финансовые операции для представителей вашего знака в это время находятся под строжайшим запретом: не стоит не только осуществлять какие-либо платежи, но и вообще брать деньги в руки.

Весы

Несмотря на присущую представителям вашего знака интеллигентность и мягкость, найдите в себе силы дать отпор тем, кто захочет сесть вам на голову, — в противном случае, придется идти у них на поводу.

Скорпион

Не стоит руководствоваться чужим мнением, даже если на первый взгляд оно покажется вам не лишенным здравого смысла, — в этот день, как, впрочем, и в любой другой, рекомендуется жить исключительно собственным умом.

Стрелец

Как бы вам ни хотелось помочь кому-то из знакомых, просто перенесите «операцию» по его спасению на другое время — скорее всего, выяснится, что обратиться к вам его = увы! — заставили корыстные побуждения.

Козерог

Девиз дня для представителей вашего знака гласит: осторожность превыше всего — не разговаривайте с незнакомцами, не ходите по плохо освещенным улицам в темное время суток и не открывайте дверь, если никого не ждете.

Водолей

Не вступайте в споры, не ссорьтесь и не встревайте в конфликты, даже если повод для противостояния покажется вам весомым — энергическую брешь, которую вы в результате получите, очень долго не удастся «залатать».

Рыбы

Не стоит никому давать необдуманных обещаний, скорее всего, вы не сможете их выполнить, и в результате, заработаете репутацию человека, которому нельзя доверять — вряд ли она поможет вам впредь вести дела.

