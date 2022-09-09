Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем слабыми и уязвимыми

Большая часть дня пройдет под знаком негативной энергетики, делающей человека слабым и уязвимым.
Велика вероятность серьезных ссор и конфликтов, которые могут привести к осложнению – вплоть до полного разрыва – отношений с друзьями и любимыми людьми. Чтобы избежать такого варианта, необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми, а возможно, и вовсе – разумеется, на время – от него отказаться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 сентября для Овнов
Не стоит приступать к реализации новых проектов, впрочем, работу над старыми, начатыми энное время назад, тоже лучше отложить – толку от работы все равно не будет, так что лучше посвятить день отдыху.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 сентября для Тельцов
Звезды рекомендуют провести нынешний день в одиночестве, но, коль скоро такой возможности не представится, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 сентября для Близнецов
День, когда ни в коем случае нельзя лениться, отказываясь от своих повседневных обязанностей: бездеятельный режим может затянуться надолго и нарушить рабочие планы всего месяца.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 сентября для Раков
Людей, желающих путем провокаций и немотивированной агрессии сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 сентября для Львов
День, когда не стоит заниматься серьезными профессиональными делами – все равно осуществить их не удастся, лучше подтянуть оставшиеся от прошлого "хвосты", которые тянут назад, чем сильно раздражают.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 сентября для Дев
Не стоит прислушиваться к чужим разговорам и советам, которые вам могут давать без просьбы с вашей стороны – информация, которую вы в результате получите, вместо пользы принесет вред.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 сентября для Весов
От семейных – даже очень скромных – праздников лучше отказаться – вместо приятного времяпрепровождения, на которое вы рассчитываете, они могут принести серьезный конфликт.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 сентября для Скорпионов
Из-за резких перепадов настроения и мечущихся из стороны в сторону мыслей на выполняемой работе сосредоточиться не удастся, поэтому за серьезные дела не стоит и браться – лучше просто отдохнуть.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 сентября для Стрельцов
День категорически не подходит для начала романтических отношений, поэтому не стоит возлагать особых надежд на сегодняшнее знакомство – скорее всего, оно не принесет желаемых результатов.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 сентября для Козерогов
Депрессивное настроение, которое может накрыть вас в этот день, будет свидетельствовать о том, что с вами не все в порядке – вам необходимо пересмотреть свою жизнь, найти в ней проблемы и избавиться от них.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 сентября для Водолеев
Не старайтесь сегодня достичь серьезных профессиональных целей – только даром потратите время и силы, лучше сосредоточиться на мелких заданиях, до которых в другое время не доходят руки.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 сентября для Рыб
День, когда крайне важно думать над каждым своим шагом, в противном случае вы – неожиданно для самих себя – совершите поступок, о котором впоследствии можете пожалеть.
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