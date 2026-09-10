Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя жадничать

Зонтик под дождем / © Credits

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От кого бы ни поступила просьба о помощи, не стоит долго думать над тем, что делать — необходимо ее оказать.

А вот от общения с друзьями, родственниками и — особенно! — любимыми людьми: серьезного и долговременного конфликта, возможно, и не случится, но и на взаимопонимание рассчитывать не придется, а это вряд ли нас порадует.

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Овен

На рабочем месте следует вести себя максимально осторожно: не стоит ссориться с коллегами и спорить с начальством — негативная и склочная атмосфера в коллективе не будет способствовать успешной работе.

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Телец

Выбирая между физическим и умственным трудом, представителям знака желательно остановиться на последнем — сегодня интеллектуальные способности будут находиться на самом высоком — пиковом — уровне.

Близнецы

Не стоит срывать плохое настроение, которое будет сопровождать представителей знака, на окружающих людях, особенно тех, кто вас любит — добрыми отношениями с ними необходимо особенно сильно дорожить.

Рак

День благоприятен для любых, но особенно серьезных — крупных и дорогостоящих — покупок: все, что представители знака приобретут в это время, в это время будет верой и правдой служить долгие годы.

Лев

Время максимально удачно для успешных деловых переговоров — удастся найти общий язык даже с самыми несговорчивыми оппонентами, особенно если общение будет происходить в неформальной обстановке.

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Дева

Тем, кто давно собирался сменить место работы, можно проводить соответствующие переговоры: главное, не соглашаться на первое попавшееся предложение: проявив терпение, вы сможете рассчитывать на лучшее.

Весы

Не стоит делиться своими профессиональными панами даже с людьми, которыми вы доверяете безоговорочно: сами даже они могут проговориться о вещах, которые вы хотели бы сохранить в тайне, и подвести вас.

Скорпион

Нервное напряжение, которое не будет отпускать вас в этот день, необходимо минимизировать при помощи физической нагрузки — например, занятий спортом или уборки в доме, необходимость которой уже назрела.

Стрелец

Главное для вашего знака в это время — выбрать наиболее важное профессиональное направление и заниматься только им, не распыляя силы на второстепенные вопросы — погоня за несколькими целями нежелательна.

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Козерог

События нынешнего дня предопределены заранее, так что не стоит спорить с судьбой — необходимо смириться с ее волей и принять происходящее как должное: поверив, что все развивается так, как надо.

Водолей

Почувствовав усталость, сделайте паузу и отдохните –благодаря таким передышкам удастся быстро восстановить силы, и ваша повышенная утомляемость никак не скажется на производительности труда.

Рыбы

Нежелательно зеркально реагировать на агрессию со стороны недружелюбной настроенных по отношению к вам людей — вы все равно ничего не сможете им доказать, только даром потратите время и силы.

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