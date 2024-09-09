Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: день радикальных перемен

День радикальных – революционных – перемен, которые коснутся как самого человека, так и всех сфер его жизни.
День радикальных – революционных – перемен, которые коснутся как самого человека, так и всех сфер его жизни.
Так устроен наш мир, что на смену старому всегда приходит новое, и к этому нужно относиться с пониманием. К тому же, отказавшись от непривычного, но многообещающего шанса, можно многое потерять, а согласившись рискнуть – приобрести, так что решение в любом случае остается за каждым из нас. Также в это время стане понятно, какие результаты дали усилия, приложенные в последнее время: можно будет либо порадоваться тому, что все идет по плану, либо понять, какие ошибки были допущены, и исправить их.
Овен
День благоприятен для очищения, причем, не столько физического, хотя оно тоже не помешает, сколько морального и психологического - пришла пора избавляться от всего, что осложняет жизнь - прежде всего, страхов и фобий.
Телец
Нежелательно отвлекаться от непосредственной работы, даже если повод покажется вам уважительным: потеряв много времени на разговоры и пересуды, вы вряд ли сможете выполнить профессиональный план.
Близнецы
Не стоит отталкивать человека, с которым вы всерьез поссорились некоторое время назад: к выводу о его вине вы тогда сделали с чужих слов, теперь же пришла пора выслушать его - неожиданную для вас - версию событий.
Рак
Необходимо обратить внимание на свое здоровье - к счастью, речь о серьезных заболеваниях речь не идет, но желательно сейчас озаботиться его состоянием и принять превентивные меры.
Лев
Несмотря на занятость, постарайтесь найти время для друзей и родственников, особенно тех, кого вы давно их не видели: пришло время возвращать моральные долги людям, которые вас любят.
Дева
Звезды советуют помириться с человеком, с которым вы - исключительно по собственной вине - поссорились некоторое время назад: достаточно будет просто признать сою вину, в которой не сомневаетесь даже вы сами.
Весы
Самое глупое, что можно сделать сегодня - это поссориться с начальством: прежде чем сказать ему «правду в лицо», подумайте о том, чем это может закончиться. Сложатся благоприятные условия для серьезного разговора с близким человеком: разногласия, которые возникли в последнее время, легко разрешатся, если не обижаться друг на друга, а просто поговорить.
Скорпион
Над предложением хорошо заработать, ничего – или почти ничего – для этого не сделав, необходимо подумать: велика вероятность того, что оно – своеобразная ловушка, в которую вас хотят заманить мошенники.
Стрелец
Откажитесь от самонадеянности, под влиянием которой вы можете решить, что умнее всех, а, значит, любое решение в состоянии принять самостоятельно - не пренебрегайте чужими советами.
Козерог
Насколько бы серьезной ни была рабочая нагрузка, постарайтесь справиться с ней сами: чужая помощь, даже если она будет обусловлена благими намерениями, вместо пользы принесет вред.
Водолей
Не стоит отталкивать обидевшего вас человека, если он понял свою ошибку и хочет извиниться: проявите великодушие, в конце концов, ведь и вы далеко не всегда бываете застрахованы от ошибок.
Рыбы
Не спешите осуждать знакомого - и, уж тем более, близкого - человека, за совершенный им поступок, который вам кажется некрасивым: вы не знаеет всех обстоятельств, подтолкнувших его к таким действиям.
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