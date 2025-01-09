Гороскоп на 10 января для всех знаков Зодиака: день, когда любые начинания окажутся успешными

День, когда любые начинания, какими бы они ни были – профессиональными или бытовыми, окажутся успешными.

Время также подходит для финансовых операций любой сложности, в том числе, и благотворительности – они принесут не только моральное удовлетворение, но и, что немаловажно, солидную прибыль в перспективе – любое доброе дело будет вознаграждено по заслугам.

Овен

Представителям вашего знака – пожалуй, единственным во всем Зодиака –желательно посвятить день отдыху, в противном случае на следующей неделе работник из вас будет никакой – рискуете обессилеть окончательно.

Телец

Вспыльчивости, которая будет одолевать вас с самого утра, необходимо противостоять – особенно важно взвешивать каждое свое слово, иначе легко можно будет обидеть кого-то из близких вам людей.

Близнецы

Несмотря на то, что энергии у вас в этот день будет предостаточно, тратить ее нужно экономно, чтобы хватило надолго: если выплеснуть все силы сразу, не удастся сделать и половины намеченного.

Рак

Перемен – как личного, так и профессионального свойства – сегодня лучше избегать: не стоит менять место работы и расставаться с близким человеком – впоследствии о таких поступках придется пожалеть.

Лев

Нежелательно перегружать себя работой, даже если начальство будет на вас наседать: сил, которые для этого необходимы, окажется не так уж много, поэтому их нужно экономить всеми возможными способами.

Дева

Главное условие профессионального успеха – уверенность в своих силах и правильности выбранной задачи: если самооценка хромает, нужно постараться всеми возможными способами ее повысить.

Весы

Тем из вас, кто накануне совершил небольшую, но досадную ошибку в работе – сегодня необходимо «выловить» и исправить ее так, чтобы никто – особенно руководство – ничего не заподозрил.

Скорпион

День необходимо наполнить общением с родными и близкими людьми – сегодня благоприятное время для того, чтобы сказать им самые главные слова и, в ответ, услышать соответствующие высказывания от них.

Стрелец

Сегодня вам особенно важно обращаться с другими так, как вы хотите, чтобы они обращались с вами: чем заботливее и внимательнее вы будете к ним, тем на лучшее отношение к себе можете рассчитывать.

Козерог

Ни на работе, ни дома не стоит выкладываться на все сто – моральные и физические ресурсы необходимо расходовать максимально экономно, иначе их может не хватить даже до конца недели.

Водолей

Ответ на вопрос, который вы в последнее время тщетно себе задаете, придет неожиданно, как будто бы снизойдя на вас сверху: важно обращать внимание на знаки, которые будет посылать подсознание.

Рыбы

Старт новых дел необходимо отложить на некоторое время – они будут продвигаться с большими заминками, поэтому лучше потратить время на более продуктивное занятие – и приятное – занятие.

Читайте также: