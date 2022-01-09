Гороскоп на 10 января для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла властвуют безраздельно

Гороскоп на 10 января для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла властвуют безраздельно

День, когда силы зла властвуют над людьми безраздельно – необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не стать их жертвой.

Необходимо остерегаться травм: не делать резких движений, не поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, не водить машину на запрещенной правилами дорожного движения скорости.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 января для Овнов

Дурные предчувствия, которые могут испортить настроение в этот день, не будут иметь под собой реальной основы: они – не более чем отражение энергетики лунного дня, поэтому не стоит удостаивать своим вниманием.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 января для Тельцов

Крайне важно держать себя в руках: эмоциональные всплески, которые вероятны в этот день, могут всерьез расшатать вам нервную систему и даже стать причиной состояния, которое медики называют нервным срывом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 января для Близнецов

Чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем положительнее они окажутся на самом деле, так что можно – и нужно! – практиковать позитивное мышление.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 января для Раков

День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в тишине и покое, занявшись чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным – например, своим хобби.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 января для Львов

К критике близких людей необходимо отнестись с пониманием: даже если их слова покажутся вам придирками, зерно истины в них будет, так что нужно, хоть вам это будет сложным, принять их к сведению.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 января для Дев

Не стоит реагировать на неадекватное поведение окружающих: даже если кому-то из них удастся всерьез зацепить вас, сделайте вид, что не расслышали или даже не заметили – останетесь в выигрыше.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 января для Весов

Нежелательно вмешиваться в чужие конфликты: помирить враждующие стороны вы, скорее всего, все равно не сумеете, а вот получить их гнев на свою голову – причем как правых, так и виноватых – сможете легко.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 января для Скорпионов

Чтобы обезопасить себя от неприятностей, возможных в этот день, займитесь работой: сосредоточившись на исполнении рабочих задач, на все остальное вы уже не обратите внимания.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 января для Стрельцов

Главным врагом для вас сегодня станет лень, которую можно – и нужно! – преодолеть самым неожиданным способом: попробуйте разозлиться на себя – это станет замечательной мотивацией для успешной работы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 января для Козерогов

Негативные мысли повлекут за собой столь же неприятные последствия: зато чем больше вы будете надеяться на хорошее, тем приятнее окажутся происходящие с вами события.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 января для Водолеев

Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, особенно с близкими, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения испорите всерьез и надолго.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 января для Рыб

Важно отказаться от общения с людьми, вызывающими негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться даже более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.

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