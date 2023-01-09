Гороскоп на 10 января для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней лунного месяца

Один из самых сложных дней лунного месяца, когда многочисленные конфликты приводят к раздражительности вплоть до агрессии.
Важно во что бы то ни стало держать свои эмоции в узде, потому что, будучи выпущенными на волю, они могут стать причиной серьезных неприятностей – как в профессиональной, так и в личной жизни. А вот за проявленное в это время терпение и выдержку звезды сегодня обязательно вознаградят – главное, не позволять себе срываться на окружающих.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 января для Овнов
Прислушиваться сегодня нужно только к тем, кому по-настоящему верите: даже если остальные будут говорить правильные вещи, все равно доля их личной заинтересованности в вашем решении не исключена.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 января для Тельцов
Идеи – прежде всего профессиональные – которые сегодня придут вам в голову, желательно запомнить, а еще лучше, записать: у них будут серьезные перспективы, которые обещают высокий доход.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 января для Близнецов
Поскольку любая беседа сегодня слово за словом может перерасти в серьезный конфликт, разговоры нужно вести на сугубо нейтральные темы – например, о погоде, тут трудно будет поссориться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 января для Раков
От финансовых операций в этот день необходимо отказаться: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убыток, так что не стоит рисковать своим финансовым благополучием понапрасну.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 января для Львов
День как нельзя лучше подходят для уборки – лучше всего генеральной: она не только поможет привести жилье в идеальный порядок после праздников, но и очистит его энергетику.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 января для Дев
День желательно заранее спланировать таким образом, чтобы как можно меньше пересекаться со своими коллегами – особенно с теми, кто по какой-то причине вам неприятен: велика вероятность серьезного конфликта.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 января для Весов
Нежелательно делать выводы из любых событий, которые могут произойти сегодня: в силу самых разных причин ваше восприятие сегодня исказит объективную картину реальности, поэтому легко будет ошибиться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 января для Скорпионов
Понять, что происходит в вашей жизни, поможет беседа с близким вам человеком: он лишен предвзятости и субъективизма, поэтому сможет оценить факты, которые вы ему изложите, максимально точно.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 января для Стрельцов
Свойственная вам импульсивность, которая часто толкает вас на необдуманные поступки, сегодня может заставить вас встрять в конфликт: чтобы подобного не произошло, держите себя в руках.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 января для Козерогов
Звезды настоятельно рекомендуют вам заняться вашим любимым делом – работой: сосредоточившись на своих непосредственных рабочих обязанностях, вы даже не заметите, как пролетит время.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 января для Водолеев
В общении с новыми людьми необходимо соблюдать осторожность, особенно если новый знакомый претендует на место в вашем ближнем круге: первое – благоприятное – впечатление о нем может оказаться ложным.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 января для Рыб
Не стоит пускать в дом людей, в добрых намерениях которых вы не уверены: энергетика нашего жилья в это время слишком хрупка и неустойчива, ее будет очень легко разрушить и сложно восстановить.
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