Гороскоп на 11-12 декабря для всех знаков Зодиака: дни, когда мы будем ранимыми и обидчивыми

Гороскоп на 11-12 декабря / © Credits

Важно быть максимально корректными по отношению к другим, чтобы по неосторожности не задеть и, как следствие, не обидеть и не оскорбить их. Желательно также держать в руках себя, не принимая близко к сердцу чужие — возможно, просто неосторожные — слова: скорее всего, они будут сказаны без злого умысла.

Овен

Атмосфера этого времени располагает не столько к работе, сколько к отдыху, поэтому важно расслабиться и восстановить потраченные силы при помощи релакса — в самое ближайшее время они вам понадобятся.

Телец

Время благоприятно для анализа собственных профессиональных достижений: если в последнее время вам кажется, что вы зашли в тупик, обдумайте причины выхода из него и синхронизации дальнейших действий.

Близнецы

Благие дела, направленные на помощь тем, кто в ней нуждается, очень быстро вернуться вам сторицей, поэтому не стоит экономить на доброте, даже если вы считаете, что никто не станет выражать вам благодарность.

Рак

Как бы ни складывались обстоятельства, не стоит настраивать себя на негатив: сила нашего подсознания настолько велика, что легко можно будет ухудшить свою жизненную ситуацию, каковой бы она при этом ни была.

Лев

В эти дни можно начинать реализацию — или хотя бы готовиться ней — нового профессионального проекта, рассчитанного на значительный временной промежуток — он обещает быть максимально успешным.

Дева

Не стоит отталкивать от себя человека, который обидел вас некоторое время назад: похоже, теперь он понял, что был неправ, и, раскаявшись, хотел вымолить у вас прощение — будет правильным дать ему еще один шанс.

Весы

Нельзя помогать другому человеку против его воли, иначе вам на собственном опыте удастся понятьсмысл крылатого выражения о том, куда вымощена дорога благими намерениями — не самое приятное место.

Скорпион

В это время не только можно, но и нужно покупать и продавать недвижимость: как в первом, так и во втором случае условия для сделки, скорее всего, окажутся максимально выгодными и выигрышными.

Стрелец

Время, когда родные и близкие люди будут нуждаться в вашей заботе и внимании, поэтому желательно провести время — или хотя бы его часть — рядом с ними и оказать им ту помощь, в которой они будут нуждаться.

Козерог

За что бы вы в эти дни не взялись — за свое хобби, занятие творчеством или хозяйственно-бытовые хлопоты — постарайтесь сделать все на «отлично», только в таком случае вы будете удовлетворены своей работой и собой.

Водолей

День благоприятен для преобразований в доме или квартире: можно начинать ремонт или хотя бы передвигать мебель или, поскольку скоро праздники, украшать комнаты соответствующим антуражем.

Рыбы

В это время вашей религией должен стать здоровый образ жизни: можно — и нужно — заниматься спортом, садиться на диету, приобщаться к ЗОЖ и отказываться от вредных привычек — прежде всего курения.

