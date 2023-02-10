Гороскоп на 11-12 февраля для всех знаков Зодиака: дни, которые несут понимание людей и событий

22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, несет в нашу жизнь правильное понимание людей и событий.

Одни называют эту способность – или дар – мудростью, другие – ясновидением, третьи – интуицией, но в любом случае человек получает новые знания, которые дают ему возможность правильно ориентироваться в постоянно меняющихся жизненных обстоятельствах. Усиление умственных и интеллектуальных способностей позволяет думать, анализировать и, что очень важно, делать выводы, что облегчает понимание процессов как прошлого и настоящего, так и будущего.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11-12 февраля для Овнов

Не отказывайте в помощи тем, кто вас о ней попросит: помните, что закон бумеранга работает безотказно, поэтому вы пожнете то, что посеяли, а уж хорошим оно будет или плохим, зависит только от вас самих.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11-12 февраля для Тельцов

Дни, когда категорически не рекомендуется обманывать ни других, ни – особенно! – себя: вполне возможно, что вам захочется выдать желаемое за действительное, но ведь обман все равно обнаружится, а вам будет неловко.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11-12 февраля для Близнецов

Чрезмерно увлекшись решением чужих проблем, вы гарантированно забудете о своих, а когда вспомните, может оказаться, что уже поздно, поэтому удерживайте баланс между чужой жизнью и своей.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11-12 февраля для Раков

Время благоприятствует выяснению отношений с близким вам человеком: в эти дни вы оба будете настроены на решение взаимных проблем, поэтому сможете услышать и, главное, понять, чего хочет другой.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11-12 февраля для Львов

Не стоит ждать благодарности за добрые дела, совершенные в это время, в противном случае они потеряют свой благородный смысл, а станут просто торговлей, развивающейся по принципу: "ты – мне, я – тебе".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11-12 февраля для Дев

Нынешние дни, как и положено выходным, благоприятны для отдыха – правда, для того, чтобы пополнить запасы энергии на всю последующую рабочую неделю, он должен быть максимально активным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11-12 февраля для Весов

Даже если на работе намечается аврал, не стоит посвящать эти дни решению профессиональных задач: ничего полезного вам сделать все равно не удастся, а время и силы окажутся потраченными зря.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11-12 февраля для Скорпионов

Внимательно слушайте все, что будут говорить вам окружающие вас люди: в их, казалось бы, ничего не значащих словах вам удастся почерпнуть важную для себя информацию, которая пригодится вам в жизни или работе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11-12 февраля для Стрельцов

Лучший способ не выдать чужой секрет – вообще не знать его, но, уж коль скоро кто-то в порыве откровенности откроет вам свою тайну, постарайтесь не посвящать в нее других людей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11-12 февраля для Козерогов

Несмотря на желание заняться работой, уделите время домашним делам: если этого не сделать, в течение последующей недели они будут постоянно отвлекать вас от дел, что негативно скажется на вашем КПД.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11-12 февраля для Водолеев

Представителям вашего знака не стоит заниматься силовыми видами спорта и поднимать тяжести: велика вероятность травм и растяжений, которые на некоторое – возможно, продолжительное – время выведут вас из строя.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11-12 февраля для Рыб

В эти дни люди, которые находятся рядом, не смогут обмануть вас, даже если очень захотят это сделать, поэтому, просто задав интересующий вас вопрос, вы сможете получить на него правдивый ответ.

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