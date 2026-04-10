Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда очень важно не реагировать на чужие выпады

Мир в целом и люди — все вместе и каждый в отдельности — будут проявлять агрессию по отношению друг к другу, поэтому главная наша задача — не реагировать на чужие выпады, сохраняя покой и душевное равновесие.

С другой стороны, необходимо сдерживать и самих себя, чтобы не стать источником агрессии для тех, кто вас окружает.

Овен

Не позволяйте себе отступать назад, отказываясь от принятых ранее решений: отказавшись от стратегии и тактики, которые вы наметили в поросе достижения цели, вы потеряете важный и редкий шанс добиться успеха.

Телец

Предстаивтелям знака можно общаться только с теми, кто им приятен, а вот людей, по самым разным причинам вызывающих негативные эмоции лучше проигнорировать под любым предлогом — зачем портить себе настроение?

Близнецы

Велика вероятность того, что вас захотят втянуть в авантюру: будьте максимально осторожны и не дайте соблазнить себя большой прибылью или заманчивой должностью — все предложения окажутся фейковыми.

Рак

Взаимное непонимание, которое возникнет между вами и любимым человеком в это время, — всего лишь отражение положения звезд, так что переживать и делать далеко идущие выводы по этому поводу не стоит.

Лев

Лучший способ ни с кем не поссориться, максимально сократить общение с окружающими — прежде всего, теми, с кем существуют неурегулированные споры и нерешенные вопросы: с ними ссоры особенно вероятны.

Дева

Думать, что говоришь, важно в любой день, но сегодня неосторожные слова особенно опасны, поскольку могут превратить даже доброжелательно настроенных по отношению к вам людей в непримиримых врагов.

Весы

К замечаниям окружающих, даже если они окажутся, мягко говоря, неприятными, тем не менее, имеет смысл прислушаться: в них будет содержаться доля истины, которую необходимо принять к сведению.

Скорпион

Поступок кого-то из знакомых вам людей может изменить ваше к нему отношение: не стоит расстраиваться по этому поводу — хорошо, что он раскрыл себя сейчас, а не позже — в самый неподходящий для вас момент.

Стрелец

Не рекомендуется спорить с родственниками, превосходящими вас по возрасту: они все равно останутся при своем мнении, а вам придется принести им свои извинения, несмотря на то, что изначально правда была на вашей стороне.

Козерог

Желание принять сторону одной из конфликтующих сторон, каждая из которых является членом вашей семьи, может привести к тому, что на вас — неожиданно и к большому вашему сожалению — обидятся обе.

Водолей

Выяснение отношений с любимым человеком, даже если, как вам кажется, необходимость в них давно назрела, необходимо перенести хотя бы на несколько дней, пока вы оба не придете к объективному взгляду на вещи.

Рыбы

День, когда особенно важно дать любимому человеку возможность высказать собственное мнение, иначе он не будет чувствовать себя полноценной стороной ваших отношений, что отразится на них негативно.

