Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда решения могут быть ошибочными

День негативной энергетики, которая может сделать серьезные дела невыполнимыми, а важные решения – ошибочными.

Первое в лунном месяце противостояние добра и зла, как правило, бывает довольно слабым, но это не значит, что на него можно не обращать внимания. Могут возникать ситуации, когда нужно выбирать один вариант из двух возможных: важно перейти на сторону света, хотя тьма может маскироваться под него и таким образом вводить человека в заблуждение. Возможно, сегодня не стоит торопиться с серьезными поступками и серьезными решениями – вряд ли они окажутся успешными и правильными.

Овен

День благоприятен для любых хлопот, связанных с домом и бытом: они не только помогут привести окружающее пространство в идеальный порядок, но и избавят от грустных мыслей, которые вероятны в это время.

Телец

Звезды предостерегают вас от резких выходок в адрес окружающих особенно близких вам – людей: совершенно не желая того, вы можете нанести им серьезную обиду, которую трудно будет загладить.

Близнецы

Алкоголь, даже если речь будет идти всего лишь о бокале сухого вина, может оказать на вас чересчур расслабляющее воздействие, что приведет к поступкам, которые в состоянии испортить вашу репутацию.

Рак

Если вы давно собирались обсудить важный – профессиональный или финансовый – со своим начальством, действуйте: несмотря на непростую энергетику дня, вам удастся убедить его пойти на навстречу.

Лев

Воспоминания, которые могут нахлынуть в этот день, настроят вас на меланхоличный лад, что, с одной стороны, помешает работе, а с другой - неожиданно поможет решить важный житейский вопрос.

Дева

Почувствовав усталость, не спешите укладываться на диван с книжкой или телефоном, попробуйте просто сменить род деятельность: например, с умственной на физическую или обратно.

Весы

Нежелательно выяснять отношения с близким человеком, даже если вам покажется, что пришло время для откровенного разговора: увы, ничего кроме серьезного – и долгоиграющего – конфликта это не принесет.

Скорпион

Представители вашего знака редко обращают внимание на чужие рекомендации, предпочитая жить своим умом, что в большинстве случаев имеет смысл, но сегодня стоит прислушаться к совету близкого человека.

Стрелец

Сегодня вам важно обращать внимание не на количество, а на качество сделанной работы – в таком случае вам не придется возвращаться к исходной точке и тратить в два раза больше времени, начиная все сначала.

Козерог

Постарайтесь не напрягаться, стараясь выполнить недельную рабочую норму за один день: ничего, кроме усталости, это вам не принесет, а значит, придется потратить много времени на отдых.

Водолей

Звезды настоятельно рекомендуют посвятить нынешний день подготовке к работе над грандиозным проектом, к которому вы давно собирались приступить, но пока так этого и не сделали.

Рыбы

Несмотря на то, что для серьезной работы день неблагоприятен, бездельничать тоже нежелательно: найдите себе занятие, которое позволит убить время и доставить приятные эмоции, лучше всего - хобби.

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