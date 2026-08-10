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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
802
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 11 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого обижать

День хрустально чистой, незамутненной и светлой энергетики, которую нельзя нарушать резкими действиями и грубыми слова.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Море

Море / © Credits

Даже недобрых мыслей — особенно, если направлены против других людей — необходимо избегать. Нельзя никого обижать, даже если будет казаться, что наш гнев справедлив — бумеранг не заставит себя долго ждать.

День также идеально подходит для хозяйственных работ: можно начинать ремонт, заниматься строительством дома, сажать деревья и цветы.

Овен

На чужую агрессию, которую педстаивтели знака могут почувствовать сегодня, нужно реагировать максимально индифферентно: нервозность, которую он могут вызвать, помешает вам эффективно работать и жить.

Телец

День благоприятен для продажи и покупки недвижимости: тем, кто давно собирался совершить одну — а, возможно и обе одновременно — соответствующую операцию — сложатся для них благоприятные условия.

Близнецы

Как бы ни складывалась жизненная—или профессиональная — ситуация, самое главное — сохранять хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра — оно поможет преодолеть все препятствия.

Рак

Сплетничать и интриговать против своих коллег, но сегодня такое поведение особенно нежелательно: его последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми — вплоть до увольнения, доводить до которого не стоит.

Лев

Несмотря на рабочую занятость, не отказывайтесь от занятий, которые улучшают вам настроение — например, своего хобби: в течение дня будут неоднократно возникать паузы, которые можно заполнять таким образом.

Дева

День благоприятен для любых — деловых и финансовых — операций: оформленные сегодня сделки и договора в самом скором времени принесут солидные дивиденды, поэтому нежелательно от них отказываться.

Весы

Несмотря на начало рабочей недели, день желательно провести в состоянии покоя — неожиданно возникшее напряжение необходимо снимать любым доступным способом, но оптимальным будут прогулки на свежем воздухе.

Скорпион

Не торопитесь использовать знания, которые станут вам известны в этот день, в решении важных — деловых и финансовых — вопросов: приберегите их на какое-то время — через пару месяцев их ценность увеличится в разы.

Стрелец

Несмотря на вспыльчивость, которая может одолеть вас сегодня, постарайтесь не конфликтовать с близкими людьми — они могут затаить обиду, а крепкий тыл в их лице вам в ближайшее время понадобится.

Козерог

Нынешний день обязательно нужно посвятить работе, а вечер — провести с друзьями, особенно тем из них, кого вы давно не видели: пообщавшись с ними, вы почувствуете мощный прилив положительной энергии.

Водолей

Настроение в этот день будет самым тесным образом связано с трудоспособностью, поэтому постарайтесь его не испорить, в противном случае решение профессиональных вопросов будет продвигаться с трудом.

Рыбы

От негатива нужно дистанцироваться всегда, но в этот день — особенно: особенно нежелательно вникать в соответствующие темы, если они не касаются лично вас: кроме раздражительности это вам ничего не принесет.

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