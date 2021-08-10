Гороскоп на 11 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут подстерегать искушения

День, когда искушения – как профессиональные, так и личные – будут подстерегать всех без исключения.
Выбор между добром и злом, который предстоит сделать, – личное дело каждого из нас, но необходимо помнить, что события этого дня в ближайшее время обязательно получат продолжение, поэтому важно, каким будет вектор вашего движения – положительным или отрицательным.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 августа для Овнов
Увидев вещий сон, не спешите его истолковывать – сегодня вам трудно будет увидеть грядущие события в их истинном свете, правильное их понимание обязательно придет к вам, но чуть позже.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 августа для Тельцов
Вы можете испытывать нетерпимость по отношению к окружающим, и особенно сильно вас будут раздражать близкие люди – старайтесь сдерживаться, если не хотите потерять их навсегда.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 августа для Близнецов
Лучшее средство от плохого настроения – работа: загрузите себя так, чтобы не дать возможности даже голову вверх поднять, тогда дурные мысли не смогут овладеть вами даже на минуту.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 августа для Раков
День благоприятен для деловых переговоров вообще и с начальством – в частности: если вы давно собирались попросить о повышении заработной платы, не упустите удачный шанс.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 августа для Львов
Звезды настоятельно рекомендуют вам позаботиться о своем здоровье – о полном медицинском обследование речь, к счастью, не идет, а вот отказаться от вредных привычек – прежде всего курения – можно и нужно.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 августа для Дев
Плохое настроение необходимо "лечить" сменой рода деятельности: перейдя от интеллектуальной работы к физической – или наоборот, – можно легко перенести энергетический негатив дня.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 августа для Весов
Нежелательно выяснять отношения с близким человеком, даже если покажется, что такая необходимость назрела: самый безобидный спор может привести к затяжному конфликту.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 августа для Скорпионов
Претензии, которые могут высказать вам сегодня близкие люди, в большинстве случаев окажутся справедливыми, поэтому не стоит спорить – лучше их выслушать и сделать правильные выводы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 августа для Стрельцов
Отсутствие желания работать сегодня будет вполне естественным – энергетика у вас стремится к нулю, поэтому нужно не противиться, а посвятить время отдыху – вы его заслужили.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 августа для Козерогов
Нежелательно общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции: раздражение, которое вы в результате получите, не лучшим образом отразится на вашем настроении и, как следствие, трудоспособности.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 августа для Водолеев
Неудовлетворенность своими достижениями, которые – совершенно несправедливо – покажутся вам незначительными, явление временное – уже завтра вы куда веселее посмотрите на свою жизнь и мир в целом.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 августа для Рыб
Тем, кто не будет отвлекаться на перекуры и телефонные звонки, удастся выполнить большой объем работы, заработав тем самым право на полноценный отдых в ближайшие несколько дней.
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