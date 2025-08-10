Гороскоп на 11 августа для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла царствуют безраздельн

Гороскоп на 11 августа / © Credits

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Прежде всего, в это время активизируются токсичные люди, которые путем ссор, публичных скандалов и провокаций пытаются «подпитаться» чужой энергией.

Если мы подозреваем кого-то из своих знакомых в таком поведении, сегодня лучше избегать общения с ним. Может дать о себе знать депрессивное состояние, страхи, неуверенность в себе, а также свойственные многим низменные инстинкты — гордыня, зависть и злоба.

Овен

С негативными мыслями, которые не дадут покоя в этот день, нужно бороться при помощи активных действий — причем, чем больше дел вы запланируете, тем лучше.

Телец

Общение, к которому будут склонять вас окружающие, навязывая телефонные разговоры и переписку в мессенджерах, пользы не принесет, а время и энергию отберет.

Близнецы

Самое главное в общении с близкими людьми — сдерживать эмоции, в противном случае велика вероятность, что они ответят вам тем же, и тогда конфликта не избежать.

Рак

В пылу ссоры любимый человек может наговорить вам лишнего — не стоит принимать близко к сердцу его слова, он хотел уколоть вас побольнее, а на самом деле так не думает.

Лев

Возможно предложение быстрого и легкого заработка, с которым к вам обратится малознакомый человек — не соглашайтесь на него, не раздумывая, скорее всего, оно окажется не таким уж выгодным.

Дева

В этот день необходимо отказаться от любых — даже самых незначительных — финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая поставит под удар все дело.

Весы

Не стоит заниматься самокритикой — сегодня она вместо пользы принесет исключительно вред, точнее, серьезный удар по самооценке, так что лучше не рисковать ее состоянием.

Скорпион

Энергетические вампиры могут устраивать провокации, чтобы получить вашу реакцию, — не стоит идти у них на поводу, лучше проигнорировать их агрессивные выпады.

Стрелец

Нежелательно делиться с кем-нибудь своими профессиональными идеями — их могут похитить у вас и выдать за свои, да и такой вещи как сглаз еще никто не отменял.

Козерог

Ввиду невозможности объективно оценить все факторы — как позитивные, так и негативные — любое решение, принятое в этот день, может оказаться ошибочным, поэтому лучше от него воздержаться.

Водолей

Возможно появление в жизни человека из прошлого, с которым вас когда-то связывали близкие отношения: не стоит возлагать на эту встречу особые надежды, скорее всего, она их не оправдает.

Рыбы

Необходимо будет уделить внимание пожилым родственникам — в этот день они как никогда будет в этом нуждаться, так что не стоит жалеть для них своего времени и душевных сил.