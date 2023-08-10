Гороскоп на 11 августа для всех знаков Зодиака: день, когда торжествуют низменные инстинкты

Сопротивляться такому положению вещей можно, но для этого необходимо будет проявить волю, что под силу до сих пор не всем. Однако, отыскав внутренние резервы, которые позволят это сделать, можно будет избавиться от негатива и оставаться в хорошем настроении, что сделает возможным успех – как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 августа для Овнов

Оградить себя от негатива, который будет буквально витать в воздухе, можно, отказавшись от общения с токсичными людьми: сгодится любая причина, даже если собесе6днику она покажется неуважительной.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 августа для Тельцов

Контролировать свои слова необходимо всегда, но сегодня – особенно: сказав лишнее под влиянием эмоций, можно потом долго раскаиваться в своих словах, но вернуть их обратно не получится.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 августа для Близнецов

В этот день – как ни в какой другой – важно игнорировать выпады недоброжелательно настроенных людей: таким образом вы покажете не сладость, а силу, которую они не ожидают почувствовать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 августа для Раков

Упадок сил, который вы можете почувствовать сегодня, будет предопределен не болезнями, а усталостью – нынешний день на редкость благоприятен для отдыха, тем более, что уже завтра наступят выходные.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 августа для Львов

Не стоит вступать в дискуссии с людьми, которые по какой-то причине вызывают у вас раздражение: разногласия с ними вполне могут вылиться в полномасштабный конфликт, который трудно будет урегулировать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 августа для Дев

Нежелание что-либо делать в этот день будет продиктовано не ленью, а подсказкой интуиции: скорее всего, на данном направлении вас ожидает неудача, о чем вам и попытается рассказать подсознание.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 августа для Весов

Остерегайтесь высказывать недобрые пожелания в адрес других людей, даже если – на ваш взгляд – они будут этого заслуживать: ваши слова очень быстро вернутся обратно, осложнив вашу собственную жизнь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 августа для Скорпионов

Сегодня кто-то из близких людей или друзей, может повернуться к вам неожиданной – мягко говоря, неприятной – стороной: анализируя ваши отношения, стоит подумать о том, что в случившемся есть и ваша вина.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 августа для Стрельцов

От встреч с родственниками, особенно если у вас есть нерешенные – спорные – вопросы, сегодня лучше отказаться: урегулировать конфликт не удастся – напротив, есть риск вывести его на новый – более серьезный – уровень.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 августа для Козерогов

День, когда желательно вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, и посвятить время отдыху, который плавно перейдет в выходные: если бездельничать не захочется, займитесь наведением порядка в доме.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 августа для Водолеев

День, когда ссора с самыми серьезными последствиями может возникнуть – как пламя возгорается из искры – из любого пустяка, поэтому необходимо продумывать каждое свое слово, не говоря уже о действиях.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 августа для Рыб

Работать сегодня желательно в режиме «лайт»: сил – как физических, так и моральных – будет немного, поэтому вы рискуете очень быстро выдохнуться, а на восстановление понадобится гораздо больше времени.

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