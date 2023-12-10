Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда любые дела обречены на успех

День, когда любые дела, за которые возьмется человек, буквально обречены на успех, что идеально подходит для понедельника.

Впрочем, касается это утверждение не только профессиональных, но и хозяйственных – или бытовых – дел: например, можно начинать ремонт и даже приобретать новое жилье – квартиру или дом своей мечты. Также можно всеми способами улучшать качество своей жизни: начинать заниматься спортом, бросать вредные привычки и переходить на здоровое питание.

Овен

Велика вероятность получения неожиданной – а потому особенно приятной – прибыли: кому-то могут выплатить солидный гонорар, кому-то вернуть старый долг, а кому-то удастся подписать важный контракт.

Телец

Не стоит допускать грубых слов и выражений по отношению к другим людям – в этот день по причине их чрезмерной обидчивости отношения могут испортиться всерьез и надолго.

Близнецы

С кем бы вы ни общались – даже если речь идет о людях, которым вы безоговорочно доверяете – постарайтесь отказаться от слухов и сплетен, они не лучшим образом отразятся на отношениях с ними.

Рак

Постарайтесь не реагировать на негативные факторы, в которых сегодня не будет недостатка: всплеск эмоций выбьет вас из колеи, а нервозное состояние сделает невозможной успешную работу.

Лев

Финансовые вопросы будут решаться легко и без напряжения только в том случае, если все в них заранее продумано и тщательно просчитано, – в противном случае возможны неприятные неожиданности.

Дева

Чувства вины, которое захотят вызвать у вас близкие люди, не имеет ничего общего с реальностью, поэтому постарайтесь не поддаваться на их уловки, они – не более чем мастерски разыгранная манипуляция.

Весы

Предложение близкого друга встретиться и поговорить обо всем на свете, необходимо принимать с готовностью, особенно если вы с ним давно не виделись: поверьте, вам есть что обсудить.

Скорпион

Доброе дело, которые вы сегодня решите сделать, может привести к самым непредсказуемым последствием, поэтому лучше повременить с благотворительностью – сейчас она не ко времени.

Стрелец

Теплое общение, в котором вы сейчас нуждаетесь как никогда, смогут дать вам только близкие люди – родные или лучшие друзья, встречу которым и нужно назначить, выбрав для этого непринужденную обстановку.

Козерог

Над ответом на предложение занять более высокую должность или взять в работу новый проект торопиться нельзя – необходимо хорошо оценить все факторы за и против, в противном случае лучше отказаться.

Водолей

Выход из непростой жизненной ситуации удастся найти тем, кто сможет взглянуть на сложившиеся обстоятельства под новым, непривычным углом зрения – проторенные пути положительного результата не дадут.

Рыбы

Несмотря на то, что профессиональные дела поначалу пойдут без особых препятствий и осложнений, расслабляться не стоит – необходимо быть готовыми к любым неожиданностям.

Читайте также: