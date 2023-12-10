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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда любые дела обречены на успех

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда любые дела обречены на успех

Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда любые дела, за которые возьмется человек, буквально обречены на успех, что идеально подходит для понедельника. 

Впрочем, касается это утверждение не только профессиональных, но и хозяйственных – или бытовых – дел: например, можно начинать ремонт и даже приобретать новое жилье – квартиру или дом своей мечты. Также можно всеми способами улучшать качество своей жизни: начинать заниматься спортом, бросать вредные привычки и переходить на здоровое питание. 

Овен 

Велика вероятность получения неожиданной – а потому особенно приятной – прибыли: кому-то могут выплатить солидный гонорар, кому-то вернуть старый долг, а кому-то удастся подписать важный контракт. 

Телец 

Не стоит допускать грубых слов и выражений по отношению к другим людям – в этот день по причине их чрезмерной обидчивости отношения могут испортиться всерьез и надолго. 

Близнецы 

С кем бы вы ни общались – даже если речь идет о людях, которым вы безоговорочно доверяете – постарайтесь отказаться от слухов и сплетен, они не лучшим образом отразятся на отношениях с ними. 

Рак 

Постарайтесь не реагировать на негативные факторы, в которых сегодня не будет недостатка: всплеск эмоций выбьет вас из колеи, а нервозное состояние сделает невозможной успешную работу. 

Лев 

Финансовые вопросы будут решаться легко и без напряжения только в том случае, если все в них заранее продумано и тщательно просчитано, – в противном случае возможны неприятные неожиданности. 

Дева 

Чувства вины, которое захотят вызвать у вас близкие люди, не имеет ничего общего с реальностью, поэтому постарайтесь не поддаваться на их уловки, они – не более чем мастерски разыгранная манипуляция. 

Весы 

Предложение близкого друга встретиться и поговорить обо всем на свете, необходимо принимать с готовностью, особенно если вы с ним давно не виделись: поверьте, вам есть что обсудить. 

Скорпион 

Доброе дело, которые вы сегодня решите сделать, может привести к самым непредсказуемым последствием, поэтому лучше повременить с благотворительностью – сейчас она не ко времени. 

Стрелец 

Теплое общение, в котором вы сейчас нуждаетесь как никогда, смогут дать вам только близкие люди – родные или лучшие друзья, встречу которым и нужно назначить, выбрав для этого непринужденную обстановку. 

Козерог 

Над ответом на предложение занять более высокую должность или взять в работу новый проект торопиться нельзя – необходимо хорошо оценить все факторы за и против, в противном случае лучше отказаться. 

Водолей 

Выход из непростой жизненной ситуации удастся найти тем, кто сможет взглянуть на сложившиеся обстоятельства под новым, непривычным углом зрения – проторенные пути положительного результата не дадут. 

Рыбы 

Несмотря на то, что профессиональные дела поначалу пойдут без особых препятствий и осложнений, расслабляться не стоит – необходимо быть готовыми к любым неожиданностям. 

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Дата публикации
Просмотры
207
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