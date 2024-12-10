Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно смело идти к поставленной цели

День, когда можно приступать к воплощению в жизнь планов, составленных накануне – работа над ними окажется успешной.

Главное – идти к поставленной цели, не оглядываясь по сторонам и не растрачивая драгоценную энергию по мелочам – вернуть ее обратно, направив в нужное русло, увы, не удастся. К решению финансовых вопросов необходимо подходить с осторожностью: совершать можно только мелкие операции, где просчет окажется не таким досадным, а вот от крупных лучше отказаться. Важно также помнить, что случайных событий в такое время не бывает – все посылается человеку с определенной целью, но, с какой именно, становится понятно позже.

Овен

Думать над тем, что говоришь, представителям такого стремительного знака, как ваш, необходимо всегда, но сегодня – особенно: сказанные сгоряча слова могут привести к, мягко говоря, неприятным последствиям.

Телец

Очень важно экономно расходовать энергию, которую отпустят вам сегодня звезды: обидно будет, потратив ее на решение второстепенных проблем, понять, что на самый главный вопрос ее не хватает.

Близнецы

Не стоит конфликтовать с близкими людьми из-за мелочей, которые не имеют никакого значения для ваших отношений: зачем обижать тех, кого любите – особенно пожилых родственников – на ровном месте.

Рак

Решая важный профессиональный вопрос, не останавливайтесь на полпути, даже если вам покажется, что нужно сделать передышку: притормозив, вы, скорее всего, уже не сможете взять прежний – высокий – темп.

Лев

День благоприятен для покупок – особенно это касается крупной бытовой техники: приобретенные сегодня вещи будут отличаться высоким качеством, поэтому прослужат вам долго и без нареканий.

Дева

В любой ситуации прежде всего надо спрашивать с себя: конечно, можно обвинить кого-то другого и успокоиться, но в таком случае вы не поймете, где ошиблись, а самое главное – не сможете вовремя исправить промах.

Весы

Не стоит рассказывать о своих планах на будущее всем подряд: если вы не хотите, чтобы ваши идеи воплотил в жизнь кто-то другой, сохраните их в тайне – хотя бы до тех пор, пока они не станут реальностью.

Скорпион

Не стоит тратить силы, которые вы сегодня в себе ощутите, на выяснение с близкими людьми – ни к чему, кроме ссоры, это не приведет, а вот заняться серьезной и важной работой не только можно, но и нужно.

Стрелец

Из всех занятий постарайтесь выбирать те, которые приносят вам удовольствие: приятные эмоции, которые в результате получите, благотворно отразятся не только на настроении, но и на жизнь в целом.

Козерог

Не отказывайтесь от примирения с человеком, который некоторое время назад словом или делом обидела вас: скорее всего, он понял свою ошибку и теперь хочет принести искренние извинения – дайте ему второй шанс.

Водолей

Активные действия сегодня не только не принесут ожидаемого результата, но и могут "сработать" с точностью до наоборот, поэтому их – разумеется, по возможности – лучше избегать, посвятив время отдыху.

Рыбы

От романтических свиданий в этот день лучше отказаться: отсутствие взаимопонимания приведет к ссоре, которая затянется надолго – выпутаться из нее удастся нескоро, а усилий придется приложить немало.

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