Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно вспомнить о старых друзьях

Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно вспомнить о старых друзьях

День, когда нужно вспомнить о друзьях и знакомых, общение с которыми давно прервалось без видимых причин.

Вполне возможно, что их появление в жизни откроет много тайн, которые до сих пор считались безнадежными, поэтому на их разгадку никто не надеялся. Обида, которая – с большой долей вероятности – разделила людей, давно забылась, так что самое время налаживать отношения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 декабря для Овнов

Интуиция, находящаяся буквально на пике своих возможностей, даст ответ на любой важный вопрос – как бытового, так и личного свойства, так что "советоваться" сегодня нужно только с ней.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 декабря для Тельцов

Сегодня необходимо принести извинения тем из своих друзей, кого вы умудрились обидеть в последнее время, что, учитывая ваш характер, будет непросто, но необходимо.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 декабря для Близнецов

День можете посвятить бытовым хлопотам, которых за рабочую неделю накопилось изрядное количество, а вечер обязательно нужно провести с семьей: приготовить совместный ужин и вдоволь пообщаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 декабря для Раков

Прежде чем, бросив все свои дела и любимую семью на произвол судьбы, броситься помогать другим людям, неплохо было бы выяснить, действительно ли этот человек нуждается в вашей поддержке.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 декабря для Львов

В отношениях с любимым человеком не стоит стремиться показать свою независимость – иногда доля слабости, а, возможно, и показной глупости, не только не повредит, но и поможет укрепить связь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 декабря для Дев

Неплохо было бы задуматься об очищении организма на физическом уровне, благо, сегодня выходной: можно устроить разгрузочный день, посетить SPA-салон, принять ванну с морской солью или аромамаслами.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 декабря для Весов

К знакам, которые будет в этот день посылать вам судьба, необходимо относиться с максимальным вниманием: они могут приходить из самых разных – порой неожиданных – источников, но игнорировать их нельзя.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 декабря для Скорпионов

Решив сказать колкость кому-то из близких, сосчитайте до десяти и сведите все к шутке, в противном случае отношения с человеком могут всерьез испортиться, а это вам точно не нужно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 декабря для Стрельцов

День благоприятен для общения с друзьями, особенно с теми, кого вы давно не видели: если не будет возможности встретиться "вживую", поговорите хотя бы по телефону – такие беседы, как правило, лечат души.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 декабря для Козерогов

Несмотря на работу, которую вы взяли на дом, желательно посвятить день отдыху, совмещенному с работой над собой: проанализируйте былые ошибки и подумайте о том, как их исправить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 декабря для Водолеев

Лучшее, что вы можете сделать в этот день, – это изменить к лучшему пространство вокруг себя: конечно, сделать это в мире за окном практически невозможно, но в своем доме – вполне доступно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 декабря для Рыб

Пришедшие из прошлой жизни люди – друзья или возлюбленные – принесут с собой не только приятные воспоминания, которые имеют место быть, но и решение серьезных жизненных проблем.

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