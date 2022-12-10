Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака: день неслучайных событий

Все, что произойдет с человеком в этот день, не будет случайным: любые события предопределены нашими действиями, намерениями и мыслями.

Именно с такой – кармической – точки зрения нужно подходить ко всему, с чем придется иметь дело в это время – как к последствиям своих достижений и ошибок. А, стало быть, и выводы придется делать самостоятельно, благо, времени у нас для этого будет предостаточно: на календаре – выходной день.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 декабря для Овнов

Поведение окружающих вас людей, каким бы странным оно вам ни показалось, не более чем отражение того, что делаете и говорите вы сами: приглядитесь к ним повнимательнее – получите ответы на важные вопросы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 декабря для Тельцов

Возможно, причина грусти, которая одолевает вас в последнее время, кроется в отсутствии общения с любимым человеком, с которым вы находитесь в ссоре, но поскольку в ней виноваты вы, вам и первому и мириться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 декабря для Близнецов

Чтобы избавиться от одиночества, в котором вы замкнулись в последнее время, почаще выходите "в люди": новые знакомства и общение снова пробудят в вас считавшийся потерянным интерес к жизни.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 декабря для Раков

Как бы сильно вы ни любили наводить порядок и уют в доме, отвлекитесь от хозяйственных хлопот и уделите время себе: займитесь тем, что приносит вам радость, и это станет для вас лучшим отдыхом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 декабря для Львов

Сны нынешнего дня не будут для вас вещими в том смысле, который мы вкладываем в это слово, – они не откроют вам будущее, но ответы на многие важные вопросы дадут – главное, грамотно их расшифровать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 декабря для Дев

Не стоит допускать по отношению к близким вам людям не только плохих слов, но и негативных мыслей: все, что вы сегодня скажете или подумаете, очень быстро вернется к вам бумерангом – помните об этом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 декабря для Весов

Несмотря на желание провести день лежа на диване, несмотря на выходной, не позволяйте себе бездействовать: конечно, для решения профессиональных вопросов это время не подходит, но почему бы не заняться своим домом?

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 декабря для Скорпионов

Не спешите подходить к оценке событий нынешнего дня с привычными мерками: жизнь полна сюрпризов – то, что вы привыкли считать негативом, в ближайшем будущем может проиграться в позитивном ключе, и наоборот.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 декабря для Стрельцов

От исходящего в этот день от окружающих вас людей негатива поможет только присущая вам доброжелательность: любые злые намерения разобьются об нее, как об каменную стену, и рассыплются в прах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 декабря для Козерогов

От романтического свидания – если, конечно, вам дорог человек, с которым вы хотите встретиться – сегодня лучше отказаться: любая мелочь может стать причиной ссоры и, как следствие, разочарования в отношениях.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 декабря для Водолеев

Любая негативная информация, полученная вами сегодня – особенно это касается новостей – будет принята вами чересчур близко к сердцу, а значит, может довести до нервного срыва – абстрагируйтесь от нее.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 декабря для Рыб

Сегодня особенно важно отказаться от общения с незнакомыми людьми, даже если они всего лишь спрашивают у вас, как пройти на ту или иную улицу: ничего хорошего вам такой разговор не сулит.

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