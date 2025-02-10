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Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака: день, энергетика которого сделает планы реальностью 

Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака: день, энергетика которого сделает планы реальностью 

Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Мощная энергетика дня может сделать реальностью любые – даже самые смелые – планы 

Но для такого развития событий необходимо соблюсти одно, но очень важное условие: необходимо перейти от слов и намерений к решительным действиям. Тем, кто предпочтет сидеть и ждать приятых перемен, которые обеспечит им кто-то другой, включая высшие силы, надеяться не н что – само собой им на голову ничего не упадет. 

Овен 

В отношениях с близким человеком одним из самых важных качеств станет уверенность в себе – человек, который усомнится в собственной привлекательности, не сможет заинтересовать потенциального партнера. 

Телец 

Представителям вашего знака сегодня нужно опасаться быстрых успехов: конечно, соблазн получить все и сразу будет велик, но, скорее всего, полученное исчезнет с такой же высокой скоростью. 

Близнецы 

Не стоит о рассказывать о намечающихся в вашей жизни приятных событиях, какой бы сферы жизни – деловой или личной, они не касались: слишком велик сглазить то, что вы уже считаете своим. 

Рак 

К своей цели – прежде всего, профессионального характера – необходимо идти постепенно, шаг за шагом, слишком быстрое продвижение чревато ошибками, на исправление которых не будет времени. 

Лев 

День благоприятен для тех, кто намерен перейти от разговоров, даже содержательных и красивых, к конкретным делам – будучи воплощенными в жизнь сегодня, они обещают быть особенно удачными. 

Дева 

Не торопитесь делать выводы из поступка близкого человека, который, как вам покажется на первый взгляд, поступил с вами непорядочно: скорее всего, подумав, вы поймете, насколько были неправы. 

Весы 

В этот день можно – и нужно – решать финансовые вопросы: удачными будут любые действия такого рода: в результате вы не только справитесь с стоящей перед вами задачи, но и неплохо заработаете. 

Скорпион 

Деньги, полученные накануне, необходимо потратить на что-то полезное для жизни или работы, в противном случае вы можете сами не заметить, как они разойдутся по мелочам, без которых вы вполне можете обойтись. 

Стрелец 

На сплетни о близких людях, которые дойдут до вас в этот день, не стоит обращать внимание: изложенные в них факты – что не удивительно, если учесть жанр – окажутся ложными, так что не стоит напрасно переживать.

Козерог 

\ День желательно посвятить подготовке к важному проекту, реализовывать который можно будет в ближайшее время: если вам удастся с ним справиться, вы сможете рассчитывать на солидный гонорар. 

Водолей 

Риск, который сегодня звезды не только запрещают, но и приветствуют, позволит получить ожидаемый результат только в том случае, если его возможные последствия будут тщательно просчитаны. 

Рыбы 

В этот день вас может подвести человек, которому вы доверяли, а потому не ждали от него подвоха, поэтому повергайте сомнению слова и действия окружающих, задавая себе простой вопрос: а в чем их выгода?

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