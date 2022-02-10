Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем уязвимыми

Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем уязвимыми

День, когда под влиянием звезд мы становимся мнительными, впечатлительными и, как следствие, крайне уязвимыми.

Также в это время многим на собственном опыте доведется убедиться в справедливости народной мудрости о том, что слово – не воробей, поэтому не стоит допускать, чтобы оно летало безнадзорно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 февраля для Овнов

Худшее чувство, которые вы можете сегодня испытать, – это жалость к себе: оно помешает вам работать в полную силу, что в свою очередь приведет к отставанию по всем статьям.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 февраля для Тельцов

От вспышек гнева, которые могут преследовать вас с самого утра, необходимо избавляться усилием воли, в противном случае можно будет поссориться не только с родными и друзьями, но и с начальством.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 февраля для Близнецов

Сосредоточиться на своем внутреннем мире, а это вам сегодня необходимо, как никогда, можно будет только в одиночестве, поэтому от общения с окружающими в этот день лучше отказаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 февраля для Раков

Главным занятием, на которое сегодня стоит тратить свое время, является работа: не стоит отвлекаться на разговоры с друзьями и коллегами, даже если их тема покажется вам очень интересной.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 февраля для Львов

Не стоит обсуждать и тем более осуждать других людей: во-первых, это противоречит библейским заповедям, а во-вторых, вы и сами не без греха, о чем вам могут напомнить в самый неподходящий момент.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 февраля для Дев

Общение с близкими людьми необходимо – разумеется, по возможности – свести к минимуму: поссорившись сегодня, вы долго не сможете помириться, а это создаст дополнительные житейские проблемы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 февраля для Весов

День благоприятен для процесса, который учителя в школе называли "работой над ошибками": необходимо будет проанализировать все действия последнего времени, найти промахи и исправить их.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 февраля для Скорпионов

Терпение к окружающим, даже если их никак нельзя назвать совершенством, поможет найти общий язык с любым собеседником, будь он вашим родственником, коллегой или начальником.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 февраля для Стрельцов

День благоприятен для того, чтобы подумать о душе – к счастью, не в общепринятом смысле этого выражения: в последнее время ваше моральное состояние нельзя назвать уравновешенным – необходимо это исправить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 февраля для Козерогов

Не стоит отказывать в помощи человеку, который к вам за ней обратится: для вас это, скорее всего, не составит особой трудности, а для него станет серьезной и действенной помощью.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 февраля для Водолеев

С вопросом о том, как поступить в сложившейся жизненной ситуации, стоит обратиться к интуиции – она транслирует нам выводы, которые делает подсознание, а потому даст действительно ценный совет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 февраля для Рыб

День – разумеется, если есть такая возможность – необходимо посвятить отдыху, релаксу и восстановлению сил: в ближайшее время они вам понадобятся, так что стоит подготовиться заранее.

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