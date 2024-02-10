Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно думать только о хорошем

Удивительный день, который, несмотря на выходной, категорически не подходит для бездействия.

Для времяпрепровождения сегодня подойдет любое занятие, которое не даст скучать и не позволит дурным и недобрым мыслям овладеть человеком. Думать необходимо только о хорошем и всеми возможными способами настраиваться на позитив, тогда и заложенная на ближайший месяц жизненная программа будет соответствующей – то есть, принесет только радость и успех.

Овен

Стать причиной для ссоры с любимым человеком сегодня может стать любая мелочь, поэтому очень важно сдерживать свои негативные эмоции, не позволяя им подрывать ваши отношения.

Телец

Физическому труду, даже если речь будет идти всего лишь об уборке, стрике или готовке, необходимо предпочесть умственный – например, составить подробный план работы на ближайшее время.

Близнецы

Звезды настоятельно рекомендуют представителям вашего знака обратить внимание на сны: как правило, воскресные сновидения силы не имеют, но сегодня они могут дать вам ответ на важный вопрос.

Рак

Известие, которое вы можете получить в этот день, далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд: поначалу вы можете счесть его негативным, но, поразмышляв, поймете, что это не так.

Лев

Разногласия случаются в каждой семье, поэтому не стоит делать трагедию из того, что вы и ваш любимый человек по-разному смотрите на то, как провести нынешний вечер – всегда можно найти компромисс.

Дева

Распорядок нынешнего дня должен быть разносторонним – нельзя сосредотачиваться только на работе или только на отдыхе, хотя последнее для выходного дня вполне логично: стоит заняться чем-то увлекательным.

Весы

Какую бы задачу вы сегодня перед собой ни поставили, рассчитывайте только на свои силы: чужая помощь, конечно, принесет пользу, но и лаврами победителя тоже придется делиться с тем, кто вам ее окажет.

Скорпион

Даже если кто-то будет настоятельно выводить вас на всплеск негативных эмоций, постарайтесь не поддаваться абюзу – зачем идти на поводу у человека, который хочет нанести вам моральный урон.

Стрелец

Серьезный разговор с любимым человеком, похоже, давно назрел, а лучшего времени, чем сегодняшний день, найти практически невозможно – стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы расставить точки над "и".

Козерог

Появление человека из прошлого порадует вас как возможностью вместе вспомнить счастливые моменты, пережитые когда-то вместе, но и интересной идеей относительно вашего будущего.

Водолей

Представителям вашего знака – единственным во всем Зодиаке – сегодня лучше ничего не делать, в противном случае любое – даже самое простое – занятие вам удастся благополучно завалить.

Рыбы

Столкнувшись с недоброжелательно настроенным – а, возможно, и агрессивным – человеком, постарайтесь обойти его стороной и уж тем более не ввязывайтесь с ним в спор и перепалку.

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