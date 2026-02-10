- Дата публикации
Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно приводить в действие готовые планы
День, когда не только можно, но и нужно приводить в действие планы, составленные накануне.
Создаются благоприятные условия для работы над самыми серьезными и масштабными проектами – как профессиональной и финансовой, так и хозяйственно-бытовой направленности.
Главное, закрыть все «зависшие» дела, чтобы они не висели гирями на ногах и не тормозили движение к заветным целям.
Овен
Отношения с любимым человеком требуют внимания всегда, но в этот день нужно быть особенно осторожными: нечаянного слова будет достаточно, чтобы всерьез поссориться, поэтому важно следить за высказываниями.
Телец
Несмотря на начало рабочей недели, нынешний день благоприятен для работ по дому любой сложности – начиная с обычной уборки и заканчивая капитальным ремонтом, включающем с полной перепланировкой жилья.
Близнецы
У тех представителей знака, кто до сих пор одинок, есть шанс встретить свою вторую половинку – главное, не предъявлять к кандидатурам, претендующим на вашу руку и сердце, предельно высоких и невыполнимых требований.
Рак
Составленный в этот день план на ближайшее будущее должен учитывать мельчайшие нюансы и детали, которых обязательно нужно будет придерживаться, а иначе на успех рассчитывать, увы, не придется.
Лев
Хватаясь то за одно дело, то за другое рабочее – или домашнее – дело, легко можно попасть в цейтнот, поэтому важно определиться с приоритетами и выполнять поставленные задачи в строгой последовательности.
Дева
День подходит для любых финансовых операций –от оплаты по коммунальным счетам до открытия депозитов, подпевания важных договоров и заключения серьезных сделков – все обречено на успех.
Весы
Ответ на давно не дающий покоя вопрос можно будет получить во сне, который с большой долей вероятности окажется вещим – главное, засыпая, озадачить свое полсознание зданием, которое ему предстоит выполнить.
Скорпион
Успешными обещают быть любые торговые операции – рекомендуется покупать и продавать все, от мелочей до недвижимого имущества, что может принести прибыль, на которую вы даже не рассчитываете.
Стрелец
Не стоит качать права в отношениях с окружающими, будь то коллеги или члены семьи – результат может быть прямо противоположным тому, на который вы изначально рассчитываете, и привести к серьезной ссоре.
Козерог
Хорошее время для духовного развития: можно – и нужно! – читать серьезные книги (детективы пока лучше обложить в сторону), посещать художественные музеи и концерты серьезной классической музыки.
Водолей
Тем, кто всерьез подумывает о профессиональных и жизненных переменах, первым делом необходимо решить, как именно они их видят, тогда можно будет определить и стратегию достижения поставленных целей.
Рыбы
Не стоит критиковать окружающих и, тем более, отпускать в их адрес недобрые и двусмысленные – так недолго обратить друзей во врагов, которые – в силу знания ваших слабостей – могут быть очень опасны.
