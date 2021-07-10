Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака: день активных действий

День, который необходимо посвятить активной деятельности в любой жизненной сфере – для отдыха он не предназначен.
День, который необходимо посвятить активной деятельности в любой жизненной сфере – для отдыха он не предназначен.
В это время людям свойственно испытывать жажду или жадность (в хорошем смысле этого слова) ко всему: к работе, любви, покупкам и вкусной еде. Звезды, тем не менее, советуют не потакать своим эмоциям и инстинктам, особенно если они связаны с некрасивыми поступками, они – категорическое табу.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 июля для Овнов
С самого утра вы будете ощущать вялость и усталость, но, поскольку на календаре выходной, с ними можно не бороться, а получить от них удовольствие – отдыхать и никуда не торопиться.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 июля для Тельцов
Между физическим и умственным трудом выбирайте второй – он сегодня будет более результативным: при помощи мозгового штурма можно подготовиться к профессиональному рывку, который вы сделаете уже завтра.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 июля для Близнецов
Сегодня для вас очень важно во всем искать позитив, даже если на первый взгляд будет казаться, что событие или ситуация имеют ярко выраженную негативную окраску – это не так сложно, как кажется.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 июля для Раков
За что бы вы ни взялись в этот день, не вздумайте – по укоренившейся привычке – отступать назад: поступив так, вы, скорее всего, потеряете возможность достичь поставленной цели.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 июля для Львов
День благоприятен для того, чтобы заняться своим внешним видом: про многих из вас можно сказать, что их имидж устарел, а значит, необходимо внести в него кардинальные изменения.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 июля для Дев
Предложение подработки, которое вы, несмотря на выходной, можете получить в этот день, не стоит называть "халтурой": она позволит вам не только подзаработать, но и укрепить профессиональную репутацию.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 июля для Весов
Чтобы не сглазить, не стоит делиться с окружающими своими жизненными и профессиональными планами на будущее – вот когда вам удастся воплотить их в жизнь, тогда и похвастаетесь.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 июля для Скорпионов
День благоприятен для очищения своего жилья от негативной энергетики – нужно убрать его, рассортировать вещи, избавившись от тех, которые вам уже не нужны, а также пройти по дому с зажженной свечой.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 июля для Стрельцов
Нежелательно общаться с несимпатичными людьми, даже если они приходятся вам родней: найдите благовидную причину, которая поможет вам избежать разговоров с ними, или просто проигнорируйте их.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 июля для Козерогов
Судьба может дать ответ на вопрос, который вы пытаетесь решить долгое время: неожиданно услышанная фраза расставит все на свои места и останется только задуматься, почему вы ранее не сообразили, как поступить.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 июля для Водолеев
День – как, впрочем, и положено в выходной – благоприятен для отдыха, причем как активного, так и пассивного: звезды особенно рекомендуют дневной сон, который прибавит физических и моральных сил.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 июля для Рыб
Несмотря на желание друзей встретиться и пообщаться, нужно – разумеется, под благовидным предлогом – отказать им в этом: посиделки могут закончиться ссорой, после которой трудно будет помириться.
Читайте также: Белая Луна в Козероге: астролог рассказал, кого ждет успех в этот период