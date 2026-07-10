Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя хвастаться

Розы / © ТСН

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При этом нельзя хвастаться даже самыми имеющимися «завоеваниями» и выпячивать свою персону кстати и некстати.

Противиться таким –не самым лучшим и благородным — проявлениям человеческой натуры будет сложно, но необходимо — если, конечно, мы не хотим, чтобы завтра нам было стыдно за свое поведение.

Также в это время нам удастся посмотреть на себя — и свою жизненную ситуацию — со стороны, сделав важные выводы

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Овен

Любые серьезные разговоры — особенно если собеседниками являются родные и близкие люди — нужно перенести на другое, более удачное для коммуникаций, время, сегодня они могут привести к серьезным конфликтам

Телец

Силы в этот день рекомендуется тратить экономно, иначе их может не хватить даже на самые важные — бытовые и хозяйственные — дела, так что распыляться на второстепенные задачи, которые могут подождать, не стоит.

Близнецы

День — и в этом смысле логично, что он приходится на выходной — необходимо найти время для собственного дома: прежде всего, навести порядок в шкафах, избавившись от вещей, которыми давно никто не носит.

Рак

День, когда крайне важно соблюдать умеренность во всем — чрезмерная активность в любой сфере — особенно это касается спорта — может негативно сказаться на самочувствии и даже привести к нервному срыву.

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Лев

Тщательно взвешивать свои слова и поступки важно в любой день, но в сегодня — особенно, любые неосторожные и опрометчивые действия может очень дорого обойтись предстаивтелям вашего самоуверенного знака.

Дева

В этот день вам не стоит принимать серьезные решения, какой бы сферы жизни они ни касались, вам не удастся просчитать все важные факторы, а, значит, велик риск ошибки, поэтому лучше перенести их на другой день.

Весы

Общение с любимым человеком чревато неожиданными и досадными конфликтами, поэтому будет лучше, если вы сократите его до минимума — не стоит рисковать своими чувствами из-за малозначительных вопросов.

Скорпион

Общаясь с родственниками — особенно, пожилыми людьми — важно проявлять терпение и понимание того, что другие люди, несмотряна возраст и мировоззрение, имеют право на свое собственное мнение.

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Стрелец

Спешки стоит избегать в любой день, но сегодня она особенно недопустима, поскольку может привести к серьезным ошибкам в отношениях с любимым человеком, которые впоследствии придется долго и упорно исправлять.

Козерог

Желание потратить больше возможного, к которому вы сегодня будете склонны, не доведет вас до полного разорения, но кошелек существенно опустошит, так что рекомендуется включить режим разумной экономии.

Водолей

Чередуя режим домашней работы и отдыха, не забывайте о своем любимом занятии — оно станет для вас самым лучшим релаксом, поэтому важно и логично включить его в распорядок этого выходного дня.

Рыбы

Не стоит пренебрежительно относиться к окружающим вас людям только потому, что вам покажется, будто бы вы в чем-то их превзошли: во-первых, это не так, а, во-вторых, такое поведение вряд ли добавит вам друзей.

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