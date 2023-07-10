Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя вмешиваться в чужие конфликты

Нельзя ни с кем выяснять отношения, даже если кажется, что таким образом их можно будет улучшить – результат окажется прямо противоположным, особенно это предостережение касается общения с близкими людьми. Нельзя также вмешиваться в чужие конфликты – можно оказаться виноватым в разногласиях обеих его сторон.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 июля для Овнов

Нельзя поддаваться слабости и отказываться от движения к поставленной цели, даже если покажется, что речь идет о бесперспективном деле: может оказаться, что до ее достижения осталось всего пара шагов.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 июля для Тельцов

Не лучший день для ссоры с близким человеком: все закончится взаимными упреками, а это не поможет наладить отношения – скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 июля для Близнецов

К знакомствам этого дня необходимо относиться с максимальной осторожностью: скорее всего, человек, который появится рядом с вами, окажется совсем не тем, за кого себя выдает.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 июля для Раков

Не рекомендуется брать на себя чужие обязанности, даже если просить вас об этом станут родные или близкие люди: вполне возможно, что вместо законной благодарности на вас свалят свои просчеты и ошибки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 июля для Львов

Не стоит торопиться с решением профессиональных вопросов, которыми озадачит вас начальство: скорее всего, в течение дня оно передумает и отменит свое распоряжение, а вы потратите время и силы впустую.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 июля для Дев

Любое предложение, которое вам сделают сегодня, необходимо рассматривать тщательно – его будут преподносить как исключительно выгодное, но, скорее всего, вас захотят обмануть.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 июля для Весов

Не стоит брать на себя миротворческие обязанности, пытаясь наладить отношения между близкими вам людьми, находящимися в состоянии конфликта: рискуете стать врагом и для тех, и для других.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 июля для Скорпионов

Не стоит планировать деловые встречи и переговоры даже в режиме онлайн: партнеры под влиянием энергий дня не захотят искать консенсус, поэтому вы ничего не добьетесь, а только потеряете время даром.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 июля для Стрельцов

Нежелательно общаться с неадекватными – агрессивными – людьми: конечно, в плане скандальности вы можете дать кому угодно сто очков вперед, но сегодня можете дать слабину и пострадать в конфликте.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 июля для Козерогов

День, когда необходимо соблюдать умеренность во всем – особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато серьезным недомоганием.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 июля для Водолеев

От серьезных финансовых операций сегодня лучше отказаться, особенно нежелательно давать деньги в долг – в противном случае вы можете никогда уже больше их не увидеть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 июля для Рыб

Слушать сегодня нужно как можно больше, а говорить – как можно меньше: сказав лишнее, вы можете выдать ставшую вам известной чужую тайну, чем наживете себе серьезных врагов.

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