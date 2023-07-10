Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя вмешиваться в чужие конфликты

День ярко выраженной негативной энергетики, когда для поддержания хорошего настроения придется прилагать недюжинные усилия.
Нельзя ни с кем выяснять отношения, даже если кажется, что таким образом их можно будет улучшить – результат окажется прямо противоположным, особенно это предостережение касается общения с близкими людьми. Нельзя также вмешиваться в чужие конфликты – можно оказаться виноватым в разногласиях обеих его сторон.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 июля для Овнов
Нельзя поддаваться слабости и отказываться от движения к поставленной цели, даже если покажется, что речь идет о бесперспективном деле: может оказаться, что до ее достижения осталось всего пара шагов.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 июля для Тельцов
Не лучший день для ссоры с близким человеком: все закончится взаимными упреками, а это не поможет наладить отношения – скорее, все произойдет с точностью до наоборот.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 июля для Близнецов
К знакомствам этого дня необходимо относиться с максимальной осторожностью: скорее всего, человек, который появится рядом с вами, окажется совсем не тем, за кого себя выдает.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 июля для Раков
Не рекомендуется брать на себя чужие обязанности, даже если просить вас об этом станут родные или близкие люди: вполне возможно, что вместо законной благодарности на вас свалят свои просчеты и ошибки.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 июля для Львов
Не стоит торопиться с решением профессиональных вопросов, которыми озадачит вас начальство: скорее всего, в течение дня оно передумает и отменит свое распоряжение, а вы потратите время и силы впустую.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 июля для Дев
Любое предложение, которое вам сделают сегодня, необходимо рассматривать тщательно – его будут преподносить как исключительно выгодное, но, скорее всего, вас захотят обмануть.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 июля для Весов
Не стоит брать на себя миротворческие обязанности, пытаясь наладить отношения между близкими вам людьми, находящимися в состоянии конфликта: рискуете стать врагом и для тех, и для других.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 июля для Скорпионов
Не стоит планировать деловые встречи и переговоры даже в режиме онлайн: партнеры под влиянием энергий дня не захотят искать консенсус, поэтому вы ничего не добьетесь, а только потеряете время даром.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 июля для Стрельцов
Нежелательно общаться с неадекватными – агрессивными – людьми: конечно, в плане скандальности вы можете дать кому угодно сто очков вперед, но сегодня можете дать слабину и пострадать в конфликте.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 июля для Козерогов
День, когда необходимо соблюдать умеренность во всем – особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато серьезным недомоганием.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 июля для Водолеев
От серьезных финансовых операций сегодня лучше отказаться, особенно нежелательно давать деньги в долг – в противном случае вы можете никогда уже больше их не увидеть.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 июля для Рыб
Слушать сегодня нужно как можно больше, а говорить – как можно меньше: сказав лишнее, вы можете выдать ставшую вам известной чужую тайну, чем наживете себе серьезных врагов.
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на июль 2023 года для всех 12 знаков
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на июль 2023 года
- Напряженный месяц для Тельцов, Скорпионов и Водолеев: что ждет три этих знака в июле 2023 года
- Финансовый гороскоп на июнь 2023 года