Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть настороже

Гороскоп на 11 июля / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

На это время можно планировать любые праздничные мероприятия — от дня рождения до свадьбы, главное, в любом случае не терять контроля над ситуацией, в противном случае что-то может пойти не так и идиллия обернется разочарованием.

Овен

Деловые переговоры лучше перенести на другой день, если же такой возможности нет, необходимо провести их в неформальной обстановке — так вам проще будет найти общий язык с партнерами.

Телец

Стоит оказаться от физической активности любого рода — от занятий спортом до перетаскивания тяжестей в виде забитых доверху пакетов из магазина — слишком велик риск растяжений и травм.

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Близнецы

Переменчивое настроение, свойственное вам в любой другой день, сегодня достигнет своего пика — чтобы избежать конфликтов с окружающими людьми, необходимо ограничить общение с ними.

Рак

Плохое настроение, которое может одолеть в этот день, прекрасно «лечиться» занятиями, которые гарантированно приносят удовольствие — отдыхом, уходом за собой, хобби и чтением любимых книг.

Лев

На работе от вас сегодня толку все равно не будет, поэтому при первой же возможности необходимо взять отгул и посвятить время себе или своему дому — он тоже нуждается в уходе и внимании.

Дева

День, когда вам в голову в большом количестве будут приходить профессиональные идеи, которые с полным правом можно назвать гениальными — главное, успевать фиксировать их, чтобы не забыть.

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Весы

Не самый удачный день для реализации новых проектов — все пойдет вкривь и вкось, и от первоначального замысла придется отказаться, лучше довести до ума уже начатые, но не законченные дела.

Скорпион

Сегодня никто, кроме вас, не сделает для вас того, чего вы хотите или в чем нуждаетесь — это время, когда человек может — и должен — стать волшебником сам: мечтаете о празднике? Организуйте его себе.

Стрелец

Работа над новым проектом, о котором вы давно мечтали, но не знали, с какой стороны к нему подступиться, сегодня не вызовет у вас особых затруднений, самое главное — начать действовать.

Козерог

День, когда, впрочем, как всегда — необходимо тщательно сдерживать свои эмоции — с таким закрытым и сдержанным человеком, как вы, они, будучи выпущенными наружу, могут сыграть злую шутку.

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Водолей

Тем, кто давно собирался официально оформить отношения с близким человеком, рекомендуется сделать это сегодня — семейная жизнь будет долгой и счастливой, так что не стоит медлить.

Рыбы

Даже если вашего внимания требуют неотложные дела, найдите возможность перенести их на другое время и немного отдохнуть, поскольку ваши физические и моральные силы находятся на пределе.

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