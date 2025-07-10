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Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть настороже
Многоликий и многогранный день, который, с одной стороны, способствует безмятежному настроению, а с другой — призывает быть настороже.
На это время можно планировать любые праздничные мероприятия — от дня рождения до свадьбы, главное, в любом случае не терять контроля над ситуацией, в противном случае что-то может пойти не так и идиллия обернется разочарованием.
Овен
Деловые переговоры лучше перенести на другой день, если же такой возможности нет, необходимо провести их в неформальной обстановке — так вам проще будет найти общий язык с партнерами.
Телец
Стоит оказаться от физической активности любого рода — от занятий спортом до перетаскивания тяжестей в виде забитых доверху пакетов из магазина — слишком велик риск растяжений и травм.
Близнецы
Переменчивое настроение, свойственное вам в любой другой день, сегодня достигнет своего пика — чтобы избежать конфликтов с окружающими людьми, необходимо ограничить общение с ними.
Рак
Плохое настроение, которое может одолеть в этот день, прекрасно «лечиться» занятиями, которые гарантированно приносят удовольствие — отдыхом, уходом за собой, хобби и чтением любимых книг.
Лев
На работе от вас сегодня толку все равно не будет, поэтому при первой же возможности необходимо взять отгул и посвятить время себе или своему дому — он тоже нуждается в уходе и внимании.
Дева
День, когда вам в голову в большом количестве будут приходить профессиональные идеи, которые с полным правом можно назвать гениальными — главное, успевать фиксировать их, чтобы не забыть.
Весы
Не самый удачный день для реализации новых проектов — все пойдет вкривь и вкось, и от первоначального замысла придется отказаться, лучше довести до ума уже начатые, но не законченные дела.
Скорпион
Сегодня никто, кроме вас, не сделает для вас того, чего вы хотите или в чем нуждаетесь — это время, когда человек может — и должен — стать волшебником сам: мечтаете о празднике? Организуйте его себе.
Стрелец
Работа над новым проектом, о котором вы давно мечтали, но не знали, с какой стороны к нему подступиться, сегодня не вызовет у вас особых затруднений, самое главное — начать действовать.
Козерог
День, когда, впрочем, как всегда — необходимо тщательно сдерживать свои эмоции — с таким закрытым и сдержанным человеком, как вы, они, будучи выпущенными наружу, могут сыграть злую шутку.
Водолей
Тем, кто давно собирался официально оформить отношения с близким человеком, рекомендуется сделать это сегодня — семейная жизнь будет долгой и счастливой, так что не стоит медлить.
Рыбы
Даже если вашего внимания требуют неотложные дела, найдите возможность перенести их на другое время и немного отдохнуть, поскольку ваши физические и моральные силы находятся на пределе.
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