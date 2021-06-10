Гороскоп на 11 июня для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит злиться и раздражаться

День, когда повышается физическая активность, а вместе с ней растет и эмоциональность, зачастую приводящая к раздражительности.

Не стоит злиться по незначительным поводам, ни к чему, кроме напряжения нервной системы, это не приведет. Удачными будут покупка и продажа движимого и недвижимого имущества – домов, квартир и автомобилей.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 11 июня для Овнов

В общении с людьми – особенно друзьями и близкими – не стоит давать волю эмоциям: велика вероятность поссориться из-за мелочи, о которой вы впоследствии и не вспомните.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 11 июня для Тельцов

Нежелательно вступать в споры и дискуссии: моральных – а, возможно, и физических – сил на это занятие уйдет много, а результат окажется незначительным – доказать свою правоту вам все равно не удастся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 11 июня для Близнецов

Из-за повышенного эмоционального фона будет велик соблазн сорвать свой негатив на других людях – не стоит этого делать, особенно если речь идет о близких, которые любят вас, а потому беззащитны перед вами.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 11 июня для Раков

В этот день вам как никогда понадобится крепкий семейный тыл: за поддержкой – как морального, так и материального свойства – необходимо будет обращаться к родным людям, они не подведут.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 11 июня для Львов

Деловые переговоры, назначенные на сегодняшний день, будут иметь успех только в том случае, если они пройдут в неформальной обстановке – официоз не позволит партнерам с доверием отнестись друг к другу и заключить соглашение.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 11 июня для Дев

Даже если люди, которым вы доверяете, будут уверять, что в ваши профессиональные расчеты вкралась ошибка, действуйте так, как считаете нужным: ближайшие события докажут вашу правоту.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 11 июня для Весов

Не стоит делиться своими личными планами даже с лучшими друзьями – сами того не желая, они могут сглазить вас и ваши благие намерения, и все случится совсем не так, как вы изначально задумали.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 11 июня для Скорпионов

Сегодня категорически не рекомендуется не только брать, но и давать в долг: даже небольшая сумма может на энергетическом уровне нарушить ваш идеальный финансовый баланс.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 11 июня для Стрельцов

Сделав работу в первой половине дня, после обеда необходимо позаботиться о своем физическом и моральном состоянии: в первом случае – сходить в бассейн или тренажерный зал, во втором – посетить музей или театр.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 11 июня для Козерогов

День благоприятен для исправления ошибок в работе, сделанных в последнее время – причем желательно поторопиться, пока обо всех недочетах не узнало начальство – его реакция может оказаться непредсказуемой.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 11 июня для Водолеев

Избавиться от усталости и слабости, которые могут ощущаться ближе к обеду, поможет дневной сон – даже будучи непродолжительным, он легко поможет восстановить силы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 11 июня для Рыб

День благоприятен для совершения сделки, которая планировалась и готовилась некоторое время назад, сейчас для этого сложатся наиболее удачные условия, главное – не упустить счастливый шанс.

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