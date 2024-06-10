Гороскоп на 11 июня для всех знаков Зодиака: день, когда стоит заняться наведением порядка

Нынешний день не подходит для активных – прежде всего профессиональных – действий, лучше за них не браться.

Но и бездельничать – тем более в рабочий день – тоже нежелательно: руки – и особенно – голову обязательно нужно чем-то занять. Лучше всего посвятить большую часть времени наведению порядка в окружающем пространстве: документах, шкафах, квартире или доме. От ненужных бумаг в виде пророченных счетов и квитанций и вещами, которыми давно никто не пользуется, лучше избавиться – они отбирают энергию, необходимую для успешной работы и счастливой жизни.

Овен

Неприятные слова, которые вы в этот день услышите в свой адрес, имеют под собой основание, поэтому не спешите обижаться на человека, который вам их выскажет – возможно, впоследствии вы будете ему благодарны.

Телец

Даже если вам покажется, что близкий человек – друг или родственник – нуждается в вашем совете, не торопитесь его давать: скорее всего, он воспримет ваше вмешательство в его ела в штыки.

Близнецы

Постарайтесь быть разборчивыми в целях, которые вы перед собой ставите: вполне возможно, вы замахнетесь на то, на что не имеете морального права – чужой замысел, даже будучи воплощенным, счастье вам не принесет.

Рак

Не стоит налаживать отношения с человеком, который к этому не стремится: даже добившись его внимания, вы вскоре снова потеряете его, а значит, время и силы, направленные на его очарование, будут потрачены зря.

Лев

В течение дня сложатся благоприятные условия для примирения с близким человеком, с которым вы поссорились довольно давно и с тех пор не знаете, как вернуть все на прежние – мирные – места.

Дева

Любая произошедшая в это время ссора затянется надолго, поэтому, несмотря на плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, постарайтесь ни с кем не конфликтовать – себе дороже окажется.

Весы

Не стоит планировать на это день слишком много дел – как профессионального, так и бытового характера: успеть все не удастся, а вот чувство неудовлетворенности, появившееся в результате, останется надолго.

Скорпион

Представителей вашего знака ждет успех во всех жизненных сферах – от профессиональной до личной: главное – проявлять инициативу и действовать, чтобы не упустить важный – и редкий – шанс.

Стрелец

Плохое настроение, которое может преследовать представителей вашего знака сегодня, нужно лечить пешими прогулками, причем городские улицы в этом смысле ничем не уступят вылазкам на природу.

Козерог

Успешными окажутся любые финансовые операции, поэтому тем из вас, кто давно собирался принять важное решение материального свойства, не стоит даром терять время – надо действовать без промедления.

Водолей

Никому не отказывайте в помощи, даже если вам покажется, что человек спекулирует вашей добротой: ваше благородство не останется без внимания высших сил, которые вознаградят вас за него.

Рыбы

Собираясь принять важное решение или совершить серьезный поступок, "посоветуйтесь" со своей интуицией: в отличие от логики и разума, она подскажет, как извлечь выгоду из любой ситуации.

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