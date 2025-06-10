Гороскоп на 11 июня для всех знаков Зодиака: один из самых гармоничных дней лунного месяца

Гороскоп на 11 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Лучше всего в это время расслабиться и заняться тем, что каждый из нас любит больше всего: взять в руки книгу — как зачитанную до дыр, так и новую, послушать музыку, посмотреть кино или сериал.

Но, коль скоро такой возможности не представится, необходимо хотя бы работать спокойно, без суеты и спешки. Не стоит также впадать в крайности, выясняя отношения и конфликтуя с окружающими — впрочем, делать этого не стоит в любой другой день.

Овен

Обижать других людей нежелательно в любой день, но сегодня — особенно: даже если вам покажется, что человек заслуживает резкого к себе отношения — воздержитесь: может принести вам серьезные неприятности.

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Телец

Рабочими делами нужно заниматься без спешки и излишнего энтузиазма иначе существует к риск серьезной ошибки, которая поставит под удар весь проект — зачем потом устранять последствия, если можно ее не допустить.

Близнецы

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, нежелательно тратить на мелочи, которые не стоят и минуты вашего времени — лучше поставить перед собой серьезную цель и сосредоточиться исключительно на ее достижении.

Рак

К совету, который — возможно, без спроса — даст вам в этот день близкий человек, необходимо прислушаться: в нем будет содержаться серьезный смысл, поэтому он вполне может стать руководством к действию.

Лев

Не стоит в присущей вам манере высокомерно относиться к окружающим вас людям: во-первых, они этого явно не заслуживают, а во-вторых, могут отплатить вам той же монетой, что будет очень обидно для вас.

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Дева

День не подходит для принятия важных жизненных и — особенно! — профессиональных решений — с большой долей вероятности они окажутся ошибочными, поэтому лучше перенести этот процесс на другой день.

Весы

Даже попав цейтнот, постарайтесь не хвататься за несколько дел одновременно — ни одно из них не удастся довести до конца, поэтому нужно выбрать одно — наиболее важное — направление и сосредоточиться на нем.

Скорпион

Проведя работу над совершенными в последнее время ошибками, вы сможете сделать важные выводы относительно того, чего не стоит делать впредь, и начать жизнь, как говорят в таких случаях, с чистого листа.

Стрелец

От активных действий и спешки в этот день лучше отказаться — как известно, всюду успевает только тот, кто никуда не торопится, поэтому вам рекомендуется заниматься важными делами спокойно и не спеша.

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Козерог

Решение серьезных профессиональных вопросов желательно перенести на другой — более благоприятный для этого — день сегодня они все равно успехом не увенчаются, так что лучше сосредоточиться на своем хобби.

Водолей

В документы, подписанные сегодня, может вкрасться досадная ошибка, которая перевернет смысл контента с ног на голову — оформление важных сделок и подписание договоров лучше перенести на другое время.

Рыбы

Не стоит легкомысленно растрачивать энергию, которую отпустят вам звезды в это время, она может очень быстро иссякнуть, поэтому заниматься стоит только теми делами, без которых никак нельзя обойтись.

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