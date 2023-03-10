Гороскоп на 11 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно увидеть себя со стороны

День, когда на себя и свою жизнь можно посмотреть со стороны – это замечательный способ изменить ее к лучшему.

Самое главное в этом случае – увидеть причинно-следственные связи, которые привели человека в ту пространственно-временную точку, в которой он находится в данный момент. Дальнейшие действия зависят только от него самого: необходимо проанализировать полученные данные и сделать вывод, а потом и выбор относительно того, как действовать дальше.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 марта для Овнов

Действия в любых жизненных сферах сегодня обречены на удачу, но лучше всего – с учетом того, что на календаре выходной день – предпочесть домашнюю работу, которую удастся сделать легко и быстро.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 марта для Тельцов

День благоприятен для любых финансовых операций, но сегодня желательно предпочесть шопинг – вам удастся найти именно те вещи, о которых вы давно мечтали, да еще и приобрести их с солидной скидкой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 марта для Близнецов

Грустные мысли, которые одолевают вас в это время, можно "перебить" только позитивными эмоциями: побалуйте себя тем, в чем обычно себе отказываете – например, съешьте кусочек торта.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 марта для Раков

День благоприятен для торговых операций, поэтому, если вы давно собирались что-то купить или продать – например, предмет мебели или интерьерное украшение, – сделайте это сегодня.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 марта для Львов

День благоприятен для серьезного разговора с членами вашей семьи – особенно теми, отношения с которыми не так хороши, как раньше: сегодня вам удастся расставить все точки над "и".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 марта для Дев

Нынешний день – благо, он выходной – как нельзя лучше подходит для восстановления сил: в последнее время вы очень много работаете, поэтому самое время перевести дух и запастись энергией на следующую неделю.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 марта для Весов

День, когда можно позволить себе рискнуть, купив, например, лотерейный билет: с одной стороны, выигрыш весьма вероятен, с другой – даже если удача на этот раз пройдет стороной, вы ничего не теряете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 марта для Скорпионов

Не лучшее время для посещения парикмахерской: визит в салон красоты не принесет желаемого результата в виде улучшения внешнего вида, но и негативно скажется на настроении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 марта для Стрельцов

Несмотря на выходной, можно приступать к реализации важных профессиональных планов, о которых вы давно подумываете: начинайте работать не спеша, но будьте уверены в своих действиях.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 марта для Козерогов

Сегодня – впрочем, как и всегда – вам необходимо избегать самолечения: даже если что-то где-то кольнет, стоит обратиться к врачу, а не "выписывать" себе лекарства из телевизионной рекламы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 марта для Водолеев

Необходимо избегать конфликтов в отношениях с любимым человеком: даже незначительная размолвка может иметь серьезные последствия, поэтому важно избегать любых разногласий.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 марта для Рыб

Сегодня окружающие вас люди будут доброжелательны, как никогда, поэтому можно рассчитывать на их помощь и добрый совет даже от совершенно незнакомого человека, не говоря уже о родных и близких.

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