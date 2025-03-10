Гороскоп на 11 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя давать волю чувствам

День, когда нельзя давать волю чувствам – будучи оставленными без контроля, они могут стать причиной серьезных неприятностей.

Вопреки традиционным рекомендуется игнорировать внутренний голос – под его влиянием сегодня можно допустить серьезную ошибку, поэтому лучше довериться разуму и логике – они помогут решить любой вопрос: как профессиональный, так и личный. Также очень важно помогать другим людям, особенно если они попросят нас об этом – ощущение сделанного добра принесет массу приятных эмоций.

Овен

Необходимо выслушать близкого друга, который захочет поделить с вами чем-то очень серьезным, но ни в коем случае не следует кому-то передавать содержание вашего разговора – вряд ли он вас после этого простит.

Телец

Решив сделать кому-то доброе дело, не ждите – и уж тем более не требуйте – от него благодарности: в таком случае весь ваш настрой, направленный на благотворительность, сменит знак с "плюса" на "минус".

Близнецы

Любой важный вопрос, касающийся ваших отношений с окружающими людьми, нужно задавать не другим, а себе: скорее всего, в произошедшей размолвке – ваша вина, значит, вам и исправлять ситуацию.

Рак

Не скупитесь на улыбки, добрые слова и комплименты в адрес окружающих вас людей: позитивная атмосфера, которую вы создадите в окружающем пространстве, принесет вам удачу во всем, но прежде всего, в личной жизни.

Лев

Не падайте в панику, если события нынешнего дня покажется вам неприятными: вы пока не сможете оценить сложившуюся ситуацию объективно, а проанализировав ее со всех сторон, все сделаете к лучшему.

Дева

Не торопитесь принимать серьезные решения, особенно если они касаются кардинальных жизненных перемен – например, рода деятельности или места жительства: сделанную ошибку будет сложно исправить.

Весы

Пришло время исправлять ошибки, которые вы совершили в предыдущий временной период: сегодня вы особенно ясно поймете, что именно сделали не так, и – что особенно важно – как ликвидировать последствия промахов.

Скорпион

Отношения с близким человеком могут выйти на новый уровень, особенно если вы не постесняетесь проявить инициативу и сделаете шаг навстречу, рассказав ему в своих чувствах – он будет вам за это благодарен.

Стрелец

Отношения с близким человеком, испортившиеся в последнее время, не только можно, но и нужно налаживать: используя такие качества своего характера как оптимизм и жизнелюбие, вы легко справитесь с этой задачей.

Козерог

Сегодня представителям вашего знака как никогда важно помнить о том, что всех дел не переделаешь: не планируйте на нынешний день слишком много – оставьте время для отдыха – по возможности, активного.

Водолей

Как бы ни складывался ваш день, избегайте сидячего образа жизни: чем больше вы будете двигаться, тем больше энергии в результате получите, а это даст возможность достичь всех поставленных целей.

Рыбы

Сегодня ваш напрямую зависит от того, как вы будете относиться к выполняемой сегодня работе: если делать ее через силу, на него вряд ли можно будет надеться, так что нужно получать от нее удовольствие.

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