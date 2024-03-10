Гороскоп на 11 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно начинать действовать

День, когда нужно не только составлять планы на будущее, но и начинать действовать – само по себе ничего не сложится и не построится.

Важно держать под контролем эмоциональный фон: будучи значительно повышенным, он всерьез затруднит выполнение важных – прежде всего профессиональных – задач, от которых нежелательно отвлекаться. Более того, желательно проявить некоторую эмоциональную чёрствость, что позволит сосредоточиться на выполняемой работе.

Овен

Избегайте общения с людьми, которые – по какой-то причине – действуют на вас, как красная тряпка на быка: после разговора с кем-то из них вы окажетесь выбитыми из колеи и не сможете продуктивно работать.

Телец

Старт любого профессионального проекта окажется успешным только в том случае, если к работе над ним вы тщательно и скрупулезно подготовились – импровизация, под которой нет реальной основы, сегодня на пройдет.

Близнецы

Избегайте ссор и споров, в которых надо активно доказывать свою правоту: энергия, потраченная на негатив: уйдет впустую, о ведь она могла бы пригодиться вам для работы над важными профессиональными проектами.

Рак

За поддержкой, которая потребуется вам в этот день, необходимо обратиться к близким людям или друзьям: они смогут убедить вас в том, что вы находитесь на пике профессиональной форме и со всем справитесь.

Лев

Несмотря на понедельник, звезды советуют вам заняться решением не профессиональных, а личных вопросов: почему бы вам, например, не встретиться с близким человеком и откровенно с ним не поговорить.

Дева

Тем, кто давно думают о смене места работы, нужно начинать действовать – так, можно обзвонить знакомых и поставить перед ними задачу поиска интересных вакансий – результат окажется обнадёживающим.

Весы

Даже имея грандиозные рабочие планы, не спишите воплощать их в жизнь – первая половина дня для активных действий не подходит, а вот если она уйдет на подготовку, послеобеденное время окажется продуктивной.

Скорпион

День, когда не только можно, но и нужно устроить себе маленький кулинарный праздник, съев запрещенный кусочек торта: фигуре он в этот день не повредит, а вот настроение гарантировано улучшит.

Стрелец

Посвятив день профессиональным занятиям, на вечер не только можно, но и нужно назначать романтические свидания: велика вероятность того, что любимый человек сделает долгожданное признание или предложение.

Козерог

Появление в вашей жизни человека из прошлого будет важно для вас обоих: велика вероятность того, что именно он подскажет вам, как действовать в сложившейся в вашей жизни непростой ситуации.

Водолей

Грустные мысли, которые могут одолевать вас в это время, прекрасно "лечатся" работой: она не только позволит человеку отвлечься от негатива, но и настроит его на позитив – особенно если он любит то, что делает.

Рыбы

Энергию, в которой вы не будете испытывать недостатка, необходимо направить на единственно важное сегодня занятие – работу: взяв старт в первой половин дня, во второй вы сделаете все, что запланировали.

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