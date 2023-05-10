Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: день дружбы и единения

Астрологи считают нынешний день временем дружбы и объединения людей – как близких, так и совершенно незнакомых.

Идея, которая сегодня придет в голову, принесет как моральное удовлетворение, так и материальную выгоду, поэтому не стоит медлить с ее воплощением в жизнь. Главными бенефициарами станут люди творческих профессий – в их деятельности новые идеи особенно важны, но это не значит, что те, кто занимаются иным видом деятельности, должны оставаться в стороне: креатив облегчает выполнение любой задачи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 мая для Овнов

Удачными окажутся любые поездки – как личного, так и делового характера, но все-таки необходимо сосредоточиться на последних: отправляться в командировки в этот день не только можно, но и нужно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 мая для Тельцов

Не стоит слушать не только недоброжелателей, но и тех, кому вы безоговорочно доверяете: по иронии судьбы они могут ошибиться, а вы, последовав их советам, окажетесь в незавидном положении.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 мая для Близнецов

Определитесь с тем, чего вы хотите достичь, и действуйте: если начнете метаться из стороны в сторону, меняя свои цели с одной на другую, сделать не удастся ничего, а значит, день пройдет впустую.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 мая для Раков

Общаясь с окружающими людьми, постарайтесь держать себя в руках: эмоции, которые вы будете сегодня испытывать, оставшись без контроля, могут заставить вас двигаться по жизни без тормозов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 мая для Львов

Не стоит ставить решение карьерных вопросов выше отношений с близкими людьми: в конце концов, сфер профессиональной деятельности может быть много, а вот сменить свою семью на другую вам вряд ли захочется.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 мая для Дев

Удачу принесут любые встречи, которые произойдут сегодня, вне зависимости от того, какими – деловыми или личными – они будут, поэтому самые важные из них желательно назначать именно на это время.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 мая для Весов

Ни в коем случае нельзя менять свою мнение, как бы вас ни просили об этом окружающие вас люди: очень быстро вы пожалеете о том, что уступили чужому давлению, но изменить уже ничего не сможете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 мая для Скорпионов

Сегодня удача будет сопутствовать вам во всех профессиональных начинаниях, поэтому постарайтесь именно на этот день назначить старт самых важных для вас – и вашей карьеры – проектов.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 мая для Стрельцов

Ваше легкомыслие не лучшим образом скажется как на работе, так и на личной жизни: станьте – или хотя бы попытайтесь стать – серьезнее, и будете удивлены тому, как все изменится к лучшему.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 мая для Козерогов

Пытаясь убедить кого-то из окружающих в своей правоте, используйте дар красноречия, которым сегодня наделят вас звезды, только не пережмите: как известно, сила действия равна силе противодействия.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 мая для Водолеев

В любом – как в профессиональном, так и личном общении – необходимо быть искренними и честными с собеседником: он почувствует любую ложь, тогда надеяться на благополучное решение важного вопроса не придется.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 мая для Рыб

День, когда общаться с родственниками и друзьями не только можно, но и нужно: такое общение принесет не только удовольствие, но и пользу: совет, который вам дадут, может оказаться весьма кстати.

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