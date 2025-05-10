Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно держать ситуацию под контролем

Гороскоп на 11 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Да и за собственными поступками необходимо следить, не ослабляя внимания — в противном случае инстинкты могут сыграть с вами злую шутку, последствия которой будут долгое время давать о себе знать. Важные решения сегодня лучше не принимать, с большой долей вероятности они окажутся ошибочными.

Овен

На предательство человека, которого вы считали своим другом, желательно посмотреть с философской точки зрения, а заодно порадоваться тому, что вы узнали об этом сейчас, а не в более сложное для вас время.

Телец

Не идите на поводу у негативных эмоций, диктующих вам резких и несдержанность в высказываниях и вспыльчивость в поведении — пройдет совсем немного времени, и вам придется всерьез об этом пожалеть.

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Близнецы

Вы и эмоционально нейтральные дни с трудом определяетесь с тем, чего хотите от жизни, а уж в это время и подавно не сможете принять решение, так что лучше провести его в покое, без метаний из стороны в сторону.

Рак

Не стоит настаивать на своем, даже если объективно вы окажетесь правы: возможно, вам удастся победить в споре, но, к сожалению, оппоненты никогда вам этого не простят и будут мстить при каждом удобном случае.

Лев

Игнорируйте провокации со стороны недоброжелателей: скорее всего, они будут добиваться вашего срыва и чрезмерной эмоциональной реакции, поэтому не стоит давать им повод для довольства собой.

Дева

В этот день вы окажетесь наглядным примером того, как все успевать и при этом оставаться в спокойном и доброжелательном настроении, ни на кого при этом не нападая и никого ни в чем не упрекая.

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Весы

Разгоревшийся в этот день конфликт, скорее всего, окажется продолжительным, а правых в нем не будет — только виноватые, так что хорошо подумайте, прежде чем ссориться с близким человеком.

Скорпион

В этот день нежелательно слушать советы окружающих — даже самых близких — вам людей: они будут продиктованы добрыми намерениями, но как поступить в такой ситуации, нужно исключительно вам.

Стрелец

Не самый лучший день для серьезных — в том числе, и хозяйственных — дел, поэтому лучше заняться мелочевкой — там, во всяком случае, очень трудно будет допустить досадную ошибку, а это уже немало.

Козерог

Не стоит соблазняться рискованными предприятиями, поскольку вместо, на которую вы рассчитываете, прибыли они могут принести неожиданный убыток, а такое развитие событий не входит в ваши финансовые планы.

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Водолей

Необходимо быть максимально внимательными к любой информации, которая, несмотря на выходной, будет поступать к вам в этот день — в самое ближайшее время она может оказаться весьма кстати.

Рыбы

Не стоит принимать серьезные финансовые решения и подписывать важные документы — даже небольшая неточность может привести к серьезным последствиям, которые придется очень долго улаживать.

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