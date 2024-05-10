Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: день, когда важно не перепутать добро со злом

День, энергетика которого будет напоминать весы, "чаши" которых – добро и зло – станут попеременно перевешивать друг друга.

Самое главное для каждого из нас - к какой "чаше весов" склоняется человек, точнее, что ему ближе – добро или зло: перепутать их, сказав, что приняли одно за другое, не удастся, так что ответственность за поступки этого дня придется брать только на себя. Необходимо также с пониманием и терпением относиться к словам и делам других людей – за ними нужно оставить право на собственное мнение и мировоззрение.

Овен

В этот день необходимо отказаться от алкоголя, даже если повод для его употребления окажется более чем весомым: под его воздействием рискуете наговорить того, за что впоследствии будет стыдно.

Телец

Переполняющую вас в этот день энергию звезды рекомендуют направить в мирное русло – объявлять окружающим войну не стоит, к великому сожалению вы в результате можете пострадать сами.

Близнецы

Худшее, что можно сделать сегодня, – усомниться в правильности своих действий: что бы вам ни внушали окружающие, а в их доводах не будет недостатка, стойте на своем и не отступайте ни на шаг.

Рак

Нервный срыв, который вы – в силу присущих этому дню перепадов настроения – можете получить, с большой долей вероятности сменится продолжительной депрессией – не стоит до этого доводить.

Лев

День благоприятен для того, чтобы перейти к здоровому образу жизни: необходимо – хотя бы поэтапно – отказаться от вредных привычек, чаще гулять и пересмотреть свой ежедневный рацион.

Дева

Плохое настроение необходимо "лечить" сменой рода деятельности: переходя от интеллектуальной работы к физической, а потом обратно, можно легко перенести энергетический негатив дня.

Весы

Задаваясь вопросом, как жить дальше, присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг, – ответ обязательно придет, главное, не упустить его в потоке поступающей к вам информации.

Скорпион

Старайтесь уходить от ссор и конфликтов, особенно с близкими людьми, поскольку «склеить» разбитые отношения удастся нескоро, а, возможно, итогом разлада и вовсе может стать расставание.

Стрелец

Принимая важное решение, не опирайтесь только на свое мнение, – непременно посоветуйтесь с теми, кому доверяете – как известно, одна голова хорошо, а две – или больше – лучше.

Козерог

Главное качество, которое нужно проявить сегодня, – умение входить в положение другого человека и снисходительно относиться к чужим слабостям: вам это обязательно зачтется.

Водолей

В любой ситуации, какой бы запутанной она ни казалась, не стоит спрашивать, кто виноват в случившемся, – это бесполезно, лучше ответить на другой классический вопрос, что делать, чтобы все исправить.

Рыбы

Необходимую вам в этот день помощь смогут оказать только близкие люди, поэтому, столкнувшись с затруднениями, обращайтесь именно к ним – они не заставят долго себя упрашивать.

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