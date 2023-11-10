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Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя ругаться и желать людям зла

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя ругаться и желать людям зла

Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Самый чистый и светлый день в лунном календаре – его энергетика благотворно влияет как на нас самих, так и на то, чем мы занимаемся. 

Нельзя кричать, ругаться, оскорблять других людей и желать им зла даже в мыслях: астрологи считают, что в этот день такое поведение может нарушить существующее в мире равновесие, что приведет к нежелательным – и а иногда и откровенно плохим – последствиям. 

Овен 

Не стоит реагировать на резкие слова, которые вы сегодня можете услышать от близкого человека: скорее всего, он просто не совладает со своими эмоциями, а значит, надо отнестись к его поведению с пониманием. 

Телец 

Даже если кто-то из окружающих будет заслуживать нелицеприятных высказываний в свой адрес, постарайтесь сдержаться и не говорить ему всего, что вы о нем думаете – не разрушайте существующих отношений. 

Близнецы 

Ссора с любимым человеком, которую вы сегодня затеете, вспыхнет из-за пустяка, но может привести к непредвиденным последствиям – вплоть до полного разрыва, поэтому ее необходимо избежать. 

Рак

Сегодня нельзя делать резких движений в отношениях с другими людьми – особенно это касается друзей, поэтому особенно важно сдержаться и ничем – и словом, ни делом – их не обидеть. 

Лев 

В последние недели вы, похоже, уделяли мало внимания близким людям – прежде всего пожилым родственникам и детям, поэтому постарайтесь сегодня выкроить для них время – не пожалеете. 

Дева 

В общении с окружающими – как знакомыми, так и теми, кого вы видите в первый раз в жизни – ни в коем случае нельзя повышать тон и уж тем более переходить на крик: любые разногласия необходимо решать миром. 

Весы 

Любые действия, особенно если они так или иначе связаны с финансами, необходимо тщательно обдумывать: принцип "семь раз отмерь, один отрежь" сработает на все сто процентов. 

Скорпион 

Сегодня вам удастся убедить в своей правоте даже самого несговорчивого собеседника, поэтому можно принимать участие в переговорах любого характера: поскольку речь идет о выходном дне, он будет личным. 

Стрелец 

Самое время приступить к ремонту, необходимость которого назрела уже давно: он не станет стихийным бедствием, как вы того ожидаете – напротив, пройдет легко и незаметно – разумеется, насколько это возможно. 

Козерог 

Эмоции, которые сегодня будут бить ключом, как никогда нуждаются в вашем контроле: не выпускайте их на волю, иначе вы наломаете еще тех дров – устанете их разгребать. 

Водолей 

Необходимо – если, конечно, у вас появится такая возможность – максимально сократить общение с неприятными вам людьми: оно пробьет изрядную брешь в вашей энергетической ауре. 

Рыбы 

Постарайтесь не потерять хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра: смотрите на красивое, общайтесь с приятными людьми, думайте о позитивном – соответствующее мышление творит чудеса. 

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Дата публикации
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