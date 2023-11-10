Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя ругаться и желать людям зла

Самый чистый и светлый день в лунном календаре – его энергетика благотворно влияет как на нас самих, так и на то, чем мы занимаемся.

Нельзя кричать, ругаться, оскорблять других людей и желать им зла даже в мыслях: астрологи считают, что в этот день такое поведение может нарушить существующее в мире равновесие, что приведет к нежелательным – и а иногда и откровенно плохим – последствиям.

Овен

Не стоит реагировать на резкие слова, которые вы сегодня можете услышать от близкого человека: скорее всего, он просто не совладает со своими эмоциями, а значит, надо отнестись к его поведению с пониманием.

Телец

Даже если кто-то из окружающих будет заслуживать нелицеприятных высказываний в свой адрес, постарайтесь сдержаться и не говорить ему всего, что вы о нем думаете – не разрушайте существующих отношений.

Близнецы

Ссора с любимым человеком, которую вы сегодня затеете, вспыхнет из-за пустяка, но может привести к непредвиденным последствиям – вплоть до полного разрыва, поэтому ее необходимо избежать.

Рак

Сегодня нельзя делать резких движений в отношениях с другими людьми – особенно это касается друзей, поэтому особенно важно сдержаться и ничем – и словом, ни делом – их не обидеть.

Лев

В последние недели вы, похоже, уделяли мало внимания близким людям – прежде всего пожилым родственникам и детям, поэтому постарайтесь сегодня выкроить для них время – не пожалеете.

Дева

В общении с окружающими – как знакомыми, так и теми, кого вы видите в первый раз в жизни – ни в коем случае нельзя повышать тон и уж тем более переходить на крик: любые разногласия необходимо решать миром.

Весы

Любые действия, особенно если они так или иначе связаны с финансами, необходимо тщательно обдумывать: принцип "семь раз отмерь, один отрежь" сработает на все сто процентов.

Скорпион

Сегодня вам удастся убедить в своей правоте даже самого несговорчивого собеседника, поэтому можно принимать участие в переговорах любого характера: поскольку речь идет о выходном дне, он будет личным.

Стрелец

Самое время приступить к ремонту, необходимость которого назрела уже давно: он не станет стихийным бедствием, как вы того ожидаете – напротив, пройдет легко и незаметно – разумеется, насколько это возможно.

Козерог

Эмоции, которые сегодня будут бить ключом, как никогда нуждаются в вашем контроле: не выпускайте их на волю, иначе вы наломаете еще тех дров – устанете их разгребать.

Водолей

Необходимо – если, конечно, у вас появится такая возможность – максимально сократить общение с неприятными вам людьми: оно пробьет изрядную брешь в вашей энергетической ауре.

Рыбы

Постарайтесь не потерять хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра: смотрите на красивое, общайтесь с приятными людьми, думайте о позитивном – соответствующее мышление творит чудеса.

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