Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда события предопределены прошлыми поступками

День, когда все, что происходит с человеком, неслучайно – любые события предопределены совершенными ранее поступками.

Поэтому важно не удивляться случившемуся, а проанализировать прошлый жизненный период и понять, что было сделано правильно, а что – нет. Важно также обращать внимание на реакцию, которую будут вызывать у нас другие люди: в их поведении – как приятном, так и не очень – мы будем видеть отражение своих собственных действий.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 ноября для Овнов

Претензии, которые могут сегодня предъявлять вам окружающие, нужно разделить на две категории: первые, которые выскажут люди, мнение которых вы уважаете, стоит принять во внимание, все остальные – нет.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 ноября для Тельцов

Большие возможности, которые вы получите сегодня от звезд, необходимо использовать исключительно в благих целях: даже не думайте о том, чтобы сделать кому-то зло – бумеранг не заставит себя долго ждать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 ноября для Близнецов

Не стоит обращать внимания на выпады людей, высказывающих заведомо несправедливые замечания – скорее всего, ими будет руководить зависть, а стало быть, они будут говорить не о ваших, а о собственных проблемах.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 ноября для Раков

Любые серьезные дела – как профессионального, так и хозяйственного плана – сегодня будут обречены на провал, поэтому не стоит за них браться, лучше уделить время отдыху, совместив его с культурным времяпрепровождением.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 ноября для Львов

День благоприятен для рутинных дел и так называемого "подтягивания хвостов" – в них вы точно не сможете ничего испортить, как это произошло бы с серьезными и трудоемкими проектами, возьмись вы за них сегодня.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 ноября для Дев

В этот день звезды неоднократно подарят вам возможность посмотреть на себя со стороны: наблюдая за другими людьми, можно – как под увеличительным стеклом – увидеть собственные достоинства и недостатки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 ноября для Весов

Прежде чем сделать важный профессиональный шаг, тщательно его продумайте и прочитайте все возможные последствия – начав действовать, вы уже не сможете "отыграть" ситуацию назад.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 ноября для Скорпионов

Никто не любит признавать свои ошибки, но сегодня сделать это необходимо, если, конечно, вы хотите, чтобы ситуация – прежде всего в профессиональном плане – впредь складывалась благоприятно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 ноября для Стрельцов

Даже если вы сочтете себя униженными и оскорбленными, не торопитесь, образно говоря, отвечать ударом на удар: дождитесь, пока за вас отомстит сама жизнь – поверьте, она сделает это гораздо лучше – и красивее – вас.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 ноября для Козерогов

Лень, которая может накрывать вас с самого утра, будет плохим союзником в работе – поддавшись ей, вы не сделаете и половины от своей обычной дневной нормы, за что впоследствии будете себя корить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 ноября для Водолеев

От любых переговоров – как профессионального, так и личного характера – сегодня желательно отказаться: взаимопонимания с партнерами достичь все равно не удастся, а вот испортить отношения, длившиеся годами, вполне.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 ноября для Рыб

Сумятица в мыслях, которую вы будете ощущать с самого утра, не даст сосредоточиться на серьезной работе, поэтому желательно заняться выполнением работы, которая не требует особой скрупулезности.

Читайте также: