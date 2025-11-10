Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда усилятся умственные способности

Гороскоп на 11 ноября / © Credits

В эти лунные сутки происходит многократное усиление умственных, интеллектуальных и креативных способностей, из-за чего он особенно особенно благоприятен для людей творческих профессий.

В этот день также можно — и нужно — как учиться, так и учить других, передавая свои знания и опыт тем, кто в этом нуждается. Приветствуется щедрость и альтруизм — рекомендуется бороться за правду и заниматься благотворительностью.

Овен

Руководством к действию для вашего знака в этот день должна стать поговорка «век живи, век учись»: и неважно, каким образом вы решите получить новое образование, главное — сделать первые шаги на этом пути.

Телец

Решить важный профессиональный вопрос вы сможете, только опираясь на полученные ранее опыт, поэтому очень важно вспомнить, как вы поступали в подобных случаях раньше, и просто повторить успешные действия.

Близнецы

В профессиональном отношении — в соответствии со знаменитой пословицей — очень важно не гнаться одновременно за двумя «зайцами» — таким образом вы только зря потратите время и силы, но н одной цели не достигнете

Рак

Составляя план работы на сегодняшний день, самые важные и трудоемкие дела приурочьте к первой половине дня, а на послеобеденное время оставьте те, которые не требуют большого количества сил, времени и внимания.

Лев

Значительную часть времени сегодня желательно посвятить подтягиванию профессиональных «хвостов» и рутинной работе, которую за вас никто не сделает — иначе, вы не сможете с нужной скоростью двигаться вперед.

Дева

Необходимо максимально внимательно отнестись к профессиональным идеям, которые в это время могут прийти вам в голову: какими бы фантастическими они вам ни казались, вы успешно их реализуете.

Весы

Ни в коем случае не стоит обманывать никого из окружающих, успокаивая себя тем, что ваша ложь преследует благие намерения: помочь вы никому не сможете, а репутацию честного человека утратите всерьез и надолго.

Скорпион

Необходимо максимально бережно отнестись к чужому секрету, который вам доверят: обнародовав его, вы можете нанести человеку серьезный моральный ущерб, из-за чего впоследствии сами же и будете переживать.

Стрелец

Чтобы мечта сбылась, необходимо время от времени визуализировать ее: сегодня день идеально подходит для такого волшебства — главное, максимально детально «нарисовать» в голове картину желаемого.

Козерог

Нельзя принимать важные решения под влиянием эмоций, особенно негативнх: они не только затуманят разум, но и собьют с толку внутренний голос, поэтому — с большой долей вероятности — окажутся ошибочными.

Водолей

Тайна, над разгадкой которой вы ломали голову долгое время, сегодня может раскрыться как будто бы сама по себе, практически без вашего участия, вам ж останется только удивляться, почему вы сами до этого не додумались.

Рыбы

Похоже, представителям вашего знака пришло время начинать учительскую, преподавательскую или тренерскую деятельность: именно сейчас ваш опыт, знания, умения и навыки будут востребованы как никогда.

