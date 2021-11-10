Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день переоценки моральных ценностей

Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день переоценки моральных ценностей

День благоприятен для анализа своей жизни и деятельности – особенно профессиональной.

Можно – и нужно! – проводить работу над ошибками во всех жизненных сферах. Рекомендуется оценить – или переоценить – свои моральные ценности, возможности, внутренние ресурсы и стремления. Возможно, в работе стоит взять тайм-аут и немного отдохнуть – все равно всех дел не переделаешь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 ноября для Овнов

Даже при напряженном рабочем графике необходимо часть нынешнего дня посвятить себе: устроить шопинг, посетить салон красоты, принять ванну с аромамаслами и почитать новый интересный роман.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 ноября для Тельцов

Несмотря на то, что дела с самого утра пойдут легко – как по маслу – настроение будет оставлять желать лучшего, поэтому нужно найти повод для радости – например, купить себе небольшую, но симпатичную безделушку.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 ноября для Близнецов

День благоприятен для примирения с теми, кого вы намеренно – или ненароком – обидели: наверняка вы уже пожалели о своей выходке, но не знаете, как извиниться, – сейчас для этого сложатся все условия.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 ноября для Раков

Сегодня можно – и нужно – менять имидж: так, новая стрижка или неожиданный – даже радикальный – цвет волос могут стать началом очередного – положительного – жизненного этапа.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 ноября для Львов

Не имеет смысла в очередной раз демонстрировать близким людям свою независимость – они и так о ней знают, лучше показать, как сильно вы их любите – такая "слабость" пойдет на пользу вашим отношениям.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 ноября для Дев

Избавляясь от морального "шлака" в виде дурных и навязчивых мыслей, не забудьте о способах очистить свое тело: в этот день можно голодать, поститься, садиться на диету и принимать водные процедуры.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 ноября для Весов

Ответ на вопрос, который вы давно – и тщетно – задаете высшим силам и подсознанию, придет в виде знаков, на которые сегодня необходимо обращать особое внимание – особенно это коснется снов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 ноября для Скорпионов

Участвовать в склоках и сплетнях нежелательно всегда, но сегодня – особенно: человек, против которого направлены коллективные интриги, может отреагировать неадекватным – а потому опасным – способом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 ноября для Стрельцов

Вам в этот день звезды настоятельно рекомендуют быть максимально осторожными с деньгами: велик риск увлечься и потратить крупную сумму, которая пробьет серьезную брешь в вашем бюджете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 ноября для Козерогов

Не стоит возлагать большие надежды на профессиональные достижения – по самым разным причинам многого сделать в этот день не удастся, так что нужно сосредоточиться на минимальном круге своих обязанностей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 ноября для Водолеев

Мелкие бытовые неурядицы могут отвлекать от серьезной работы, поэтому необходимо как можно скорее их ликвидировать, иначе они не дадут сосредоточиться на намеченных на этот день делах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 ноября для Рыб

Человек, с которым вы были очень близки в прошлой жизни, может неожиданно объявиться сейчас – причем его присутствие в вашей жизни будет связано с помощью, которую он послан высшими силами вам оказать.

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